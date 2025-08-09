Japan: Bürgermeister von Nagasaki warnt vor Atomkrieg
Suzuki forderte Staatenlenker weltweit auf, einen konkreten Aktionsplan zur globalen Abschaffung von Atomwaffen zu entwerfen. Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba hob in seiner Rede die Verpflichtung seines Landes hervor, keine Atomwaffen zu besitzen, herzustellen oder einzuführen. Man werde sich auch in Zukunft daran halten, versicherte er.
Schweigeminute
Um 11.02 Uhr Ortszeit wurde in Nagasaki eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer der US-Atombombe eingelegt, die am 9. August 1945 über der Hafenstadt abgeworfen worden war. Drei Tage zuvor hatte bereits eine Atombombe die Stadt Hiroshima zerstört. Durch die Bomben und die radioaktive Strahlung starben Hunderttausende Menschen. Viele leiden noch heute unter körperlichen und seelischen Auswirkungen.
(kna – pr)
Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.