Italien: Zahlreiche Tote bei Untergang von zwei Migrantenbooten

Vor der italienischen Insel Lampedusa sind beim Untergang von zwei Migrantenbooten am Mittwoch mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen, weitere werden vermisst. Die zentrale Mittelmeerroute von Nordafrika nach Italien gilt als die gefährlichste Migrationsroute der Welt.

60 Menschen konnten sich retten und sind bereits auf Lampedusa eingetroffen, wo mindestens vier von ihnen ärztlich behandelt wurden.

Handeln gefordert

Warum die Boote auf ihrer Überfahrt von der libyschen Küstenstadt Zawiya etwa 18 Seemeilen vor Lampedusa kenterten, ist noch unklar.

Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi unterstrich daraufhin die Notwendigkeit, gefährliche Seereisen bereits in den Herkunftsgebieten verhindern zu müssen. Außerdem gelte es den Menschenhandel zu bekämpfen, der häufig den Auslöser dafür bilde.

Auch Filippo Ungaro, der Sprecher des Flüchtlingshilfswerks der UN (UNHCR) bekundete seine tiefste Bestürzung. Seit Jahresbeginn seien bereits 675 Menschen im zentralen Mittelmeer ums Leben gekommen, weswegen nun endlich legale Fluchtwege gestärkt werden müssten, erklärte Ungaro. Solche sicheren, legalen Einreisemöglichkeiten fordern Vertreter von NGOs und der Kirche schon lange.

Regelmäßig fatale Unglücke

Die zentrale Mittelmeerroute von Nordafrika nach Italien gilt als gefährlichste Migrationsroute der Welt. Immer wieder kommt es hier zu fatalen Unglücken, wenn viele Menschen, zumeist aus Libyen oder Tunesien, die Überfahrt wagen.



