Indonesien: Erdbeben - Verletzte bei Einsturz von Kirche

Indonesien wird häufig von Erdbeben heimgesucht - hier im November 2022

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,0 sind auf der indonesischen Insel Sulawesi Dutzende Menschen verletzt worden.

Die meisten Verletzten seien Besucher eines Gottesdienstes in einer Kirche gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Antara.

Die meisten Verletzten seien Besucher eines Gottesdienstes in einer Kirche gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Antara. Teile der Kirche seien wegen des Erdbebens am Sonntag eingestürzt. Die Erschütterung in einer Tiefe von zehn Kilometern traf nach Angaben der Nationalen Katastrophenschutzbehörde den Regierungsbezirk Poso.

Rund 15 Prozent der etwa 20 Millionen Einwohner von Sulawesi sind Protestanten und 1,6 Prozent Katholiken. Die Mehrheit der Bevölkerung gehört dem Islam an. Sulawesi wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. 2018 tötete ein Erdbeben der Stärke 7,5 und ein darauffolgender Tsunami in Palu mehr als 2.200 Menschen. 2021 starben bei einem Beben der Stärke 6,2 mehr als 100 Menschen, Tausende wurden obdachlos.

(kna – sk)

