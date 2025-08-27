Indonesien würdigt katholischen Arzt und Gouverneur

Der Lewotobi Laki-Laki Vulkan in der East Nusa Tenggara Provinz. Hier diente Mboi als Governeur (AFP or licensors)

Der ehemalige Gouverneur der Provinz Ost-Nusa-Tenggara, Aloysius Benedictus Mboi, wurde am Montag posthum mit der höchsten staatlichen Auszeichnung Indonesiens geehrt. Er ist nun einer von neun katholischen Bürgern, die der mehrheitlich muslimische Staat Indonesien zu Nationalhelden aufgrund ihres Dienstes für Nation und Gesellschaft erklärte.

Die Auszeichnung trägt den Namen „Hauptstern der Republik Indonesien Utama". Mboi verwaltete die mehrheitlich christliche Provinz Ost-Nusa-Tenggara 1978 bis 1988 und sorgte für eine Verbesserung der Gesundheitspolitik und Nahrungsmittelsicherheit.

„Indonesiens Vorzeigepaar im öffentlichen Dienst“

So setzte Mboi sich dafür ein, dass die Landwirte der Region in der Getreideproduktion autark fungieren könnten. Zudem initiierte er ein Programm zur Ausrottung von Malaria, stärkte die Gesundheitsversorgung von Müttern und Kindern und förderte den Ausbau von Infrastruktur und grundlegenden Industrien in der Region.

Mboi starb 2015 in Jakarta im Alter von 80 Jahren. Noch zu Lebzeiten erhielt der ehemalige Militärarzt gemeinsam mit seiner Frau Nafsiah Mboi-Walinono, einer Kinderärztin, 1986 bereits den Ramon-Magsaysay-Preis und wurden von der Magsaysay-Stiftung als „Indonesiens Vorzeigepaar im öffentlichen Dienst“ bezeichnet. Nafsiah Mboi-Walinono war von 2012 bis 2014 Gesundheitsministerin und belebte in dieser Zeit die Dorffamilienwohlfahrts- und Frauenkooperativbewegungen neu.

(uca news - rva)