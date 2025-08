Indien: Ordensfrauen nach Festnahme auf Kaution freigelassen

Nach mehreren Tagen in Haft sind Preeti Mary und Vandana Francis, Mitglieder der Green Garden Sisters, in Indien gegen Kaution freigelassen worden. Die Bischofskonferenz zeigte sich erleichtert und mahnte erneut den Schutz religiöser Minderheiten an.

Die Schwestern Preeti Mary und Vandana Francis von der katholischen Ordensgemeinschaft der Green Garden Sisters sind nach ihrer Festnahme im Juli in Durg, Bundesstaat Chhattisgarh, wieder auf freiem Fuß. Ein Gericht der Nationalen Ermittlungsbehörde (NIA) in Bilaspur entschied über ihre Freilassung gegen Kaution. Die beiden Ordensschwestern waren zusammen mit drei jungen Frauen und einem Mann aus einer indigenen Gemeinschaft unterwegs in die Diözese Jagdalpur, mit Ziel Agra im Bundesstaat Uttar Pradesh. Dort war den jungen Frauen eine Anstellung in einem katholisch geführten Krankenhaus angeboten worden.

Die Indische Bischofskonferenz (CBCI) hatte bereits unmittelbar nach der Festnahme über zunehmende Übergriffe auf Ordensfrauen berichtet. Christliche Schwestern würden „immer häufiger Zielscheibe sozialer Unruhestifter“, hieß es in einer Erklärung. Diese würden sie an Bahnhöfen bedrängen, die Menschenmenge aufstacheln und beschimpfen.

Bischöfe sind erleichtert

Nach der Entscheidung des Gerichts äußerten sich die Bischöfe erleichtert. In einer offiziellen Mitteilung dankten sie „sowohl der indischen Zentralregierung als auch der Regierung von Chhattisgarh für ihr rasches Eingreifen und ihre Zusammenarbeit bei der Freilassung auf Kaution“. Der Vorsitzende der CBCI, Erzbischof Andrews Thazhath, betonte zudem die Hoffnung, dass dieser Fall „den Beginn neuer Bemühungen markiert, die Rechte und die Würde aller religiösen Minderheiten in unserer säkularen Demokratie zu schützen“.

Die Bischofskonferenz forderte die Behörden erneut dazu auf, sich stärker für den Schutz verfassungsmäßiger Rechte einzusetzen – insbesondere für die Religionsfreiheit, wie sie in der indischen Verfassung verankert ist. In ihrer Erklärung appellieren die Bischöfe an die Regierung, „konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um der zunehmenden Einschüchterung und den falschen Anschuldigungen gegen Mitglieder religiöser Gemeinschaften entgegenzuwirken“, besonders gegenüber jenen, die sich landesweit in selbstlosem Dienst engagieren.

(fides - mg)