Hiroshima vor achtzig Jahren
Welt

Hiroshima: „Die Geschichten der Opfer erzählen“

„Wir müssen der Welt die Geschichten der Menschen erzählen, die durch die Atomwaffen Schaden erlitten haben.“ Das schreibt der Bischof von Hiroshima, Alexis Mitsuru Shirahama, in einem Text zum 80. Jahrestag des Atombomben-Abwurfs auf seine Stadt.

Die zerstörerische Kraft von Atomwaffen übersteige heute bei weitem die der vor achtzig Jahren abgeworfenen Bomben, so der Bischof in dem für Vatican News verfassten Text. „Das Problem betrifft nicht mehr nur die Anzahl der Sprengköpfe. Selbst eine einzige Atombombe hätte unvorstellbare verheerende Folgen für die Menschheit und die Umwelt.“

Die unmenschliche Natur von Atomwaffen aufdecken

Shirahama ist besorgt darüber, dass auch Staaten wie Nordkorea oder Pakistan, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten sind, über Atomwaffen verfügen. Das mache Abrüstung immer schwieriger. „Angesichts der Abschreckungstheorie, die den Besitz von Atomwaffen rechtfertigt, müssen wir die unmenschliche Natur von Atomwaffen aufdecken, für ihre Abschaffung beten, miteinander reden und gemeinsam handeln.“

Papst Franziskus 2019 in Hiroshima
Papst Franziskus 2019 in Hiroshima

Drei ethische Gebote

Der Bischof erinnert daran, dass sein Bistum zusammen mit dem Erzbistum Nagasaki sowie den US-Erzbistümern Santa Fe und Seattle vor zwei Jahren eine „Allianz für eine Welt ohne Atomwaffen“ gegründet hat. „Unsere Mission basiert auf den drei ethischen Geboten, die Papst Franziskus in seiner Rede im Friedenspark von Hiroshima 2019 verkündet hat: sich an die Schäden der Atomkraft zu erinnern, gemeinsam vorzugehen, um neue Katastrophen zu verhindern, und vor nuklearen Bedrohungen zu schützen.“

(vatican news – sk)
 

07. August 2025, 13:12
