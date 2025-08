Nationalpolizisten patrouillieren nach dem Bandenangriff in Kenscoff (ANSA)

Welt Haiti

Gewalt

Kinder

Kriminalität

ngo

Haiti: Neun Menschen aus Waisenhaus entführt

In Port-au-Prince, der Hauptstadt Haitis, wächst die Besorgnis über die Entführung von neun Menschen. Sie verschwanden in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Waisenhaus der Organisation „Nos petits frères et soeurs“ nahe der Hauptstadt. Die Polizei fahndet nach den Entführern, bisher jedoch ohne Erfolg.

Lesen Sie auch 19/05/2025 Haiti: Hinsehen, fordert Weltkirchenrat Die Sicherheitslage in Haiti verschlechtert sich immer weiter; Bandengewalt, politische Instabilität und eine Zunahme von sexueller Gewalt erschüttern das Land. Der Weltkirchenrat ... Eine bewaffnete Gang entführte einen dreijährigen Jungen mit Behinderung und die irische Missionarin Gena Heraty, die seit über 30 Jahren für die Organisation arbeitet, sowie sieben weitere haitianische Mitarbeiter. Die Polizei fahndet nach den Entführern, bisher jedoch ohne Erfolg; Lösegeld wurde nicht gefordert. Tiefe Betroffenheit „Dieser Angriff hat unsere Mission im Kern getroffen: Kinder zu schützen, uns um die Schwächsten zu kümmern und ihnen mit Würde, Gerechtigkeit und Liebe zu helfen“, so Nos petits frères et soeurs in einer Erklärung. Das Waisenhaus St. Hélène Foyer, in dem sich die Entführung ereignete, ist das Hauptheim der Organisation für haitianische Kinder und befindet sich in Kenscoff, südlich der Hauptstadt. Das Waisenhaus betreut rund 250 Kinder, darunter auch einige mit Behinderungen. Leider kein Einzelfall Nach Angaben der Vereinten Nationen kam es in Haiti im ersten Halbjahr dieses Jahres zu mindestens 185 Entführungen, im Jahr 2024 wurden 1.494 Menschen entführt. Unterdessen schloss die US-Botschaft in Haiti aufgrund schwerer Feuergefechte in der Region Tabarre am Montag vorübergehend ihre Türen. Zu „Nos petits frères et soeurs“ Das Waisenhaus St. Hélène Foyer ist Teil von „Nos petits frères et soeurs“ (zu Deutsch: „unsere kleinen Brüder und Schwestern"). Dabei handelt es sich um ein katholischen Netzwerk von Waisenhäusern, Krankenhäusern und Bildungsprogrammen für Kinder mit Wurzeln in Lateinamerika und der Karibik. In Haiti betreibt die Organisation unter anderem das einzige kostenlose Kinderkrankenhaus der Hauptstadt. (sir - rva) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen Haiti

Gewalt

Kinder

Kriminalität

ngo