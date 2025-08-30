Haiti: Irische Missionarin und weitere Geiseln wieder frei

Die irische Missionarin Gena Heraty und sieben weitere Personen, darunter ein dreijähriges Kind, sind nach fast einem Monat Geiselhaft in Haiti wieder frei. Die Direktorin des Waisenhauses St. Helene wurde am 3. August entführt. Der irische Vize-Premierminister Simon Harris bestätigte die Freilassung und teilte mit, dass die Geiseln in Sicherheit und wohlauf seien.

Lesen Sie auch 21/08/2025 Vatikan: Ein bisschen Frieden für Haiti Der Heilige Stuhl hofft, dass die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) einen Prozess in Gang bringen kann, um Haiti zu befrieden.

Die Familie von Gena Heraty bedankte sich beim irischen Außenministerium, das die Freilassungsbemühungen koordinierte. Die Entführung hatte sich im Waisenhaus St. Helene in der Nähe der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince ereignet. Bewaffnete Täter drangen in das Gebäude ein, das mehr als 200 Waisen betreut und von der Little Brothers and Sisters International Organization betrieben wird. Es handelt sich nicht um den ersten Angriff auf die Einrichtung. Bisher hat sich keine Straßengang zu der Tat bekannt.

Die tägliche Kriminalität in Haiti ist hoch. Laut den Vereinten Nationen wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mehr als 3.000 Menschen getötet und 336 entführt. Einer der bekanntesten Fälle war die Entführung von 17 Missionaren durch die Gang „400 Mawoza“ im Jahr 2021. Fünf der Geiseln waren Kinder, und die meisten wurden länger als drei Monate gefangen gehalten.

(vatican news - mg)