Rotes Kreuz warnt vor Evakuierung von Gaza-Stadt

Das Internationale Rote Kreuz warnt vor einer massenweisen Evakuierung der Bevölkerung aus Gaza-Stadt.

Lesen Sie auch 29/08/2025 Kardinal: Schulkinder in Gaza ihres Rechts auf Bildung beraubt Zum dritten Mal in Folge hat es in Gaza keinen regulären Schulbeginn gegeben. Darauf hat der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinala Pierbattista Pizzaballa, in einer ...

Eine solche Evakuierung, wie die israelische Regierung sie vornehmen will, wäre „unter den gegenwärtigen Bedingungen auf sichere und vernünftige Weise nicht durchführbar“. Das sagte die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric, am Wochenende in Genf.

Trotz des wachsenden Drucks aus dem Ausland und innerhalb Israels, den Krieg zu beenden, hält die Regierung von Benjamin Netanjahu an ihrer Absicht fest, die Offensive fortzusetzen. Die Armee bereitet sich auf einen Großangriff auf Gaza-Stadt vor und hält die Evakuierung der Stadt für „unvermeidlich“.

Hunderte von Schutzsuchenden auf dem Gelände der katholischen Pfarrei in Gaza-Stadt

Der Gazastreifen ist nach fast 23 Monaten Krieg verwüstet. Gaza-Stadt war bislang noch nicht vom israelischen Militär besetzt. Auf dem Gelände der katholischen Pfarrei „Heilige Familie“ in Gaza-Stadt halten sich weiterhin Hunderte von Schutzsuchenden auf. Das Gelände liegt im Viertel Zeitoun, der Altstadt von Gaza-Stadt. Einige tausend Einwohner sind hingegen schon aus der im Norden des Gazastreifens gelegenen Stadt geflohen. Nach Angaben der Vereinten Nationen leben fast eine Million Menschen im Großraum Gaza-Stadt.

Lesen Sie auch 28/08/2025 Gaza-Arzt mahnt: „Krieg bedeutet Tod, Frieden bedeutet Leben“ Der palästinensische Arzt Maher Ayyad beschreibt die dramatische Lage im Gazastreifen: überfüllte Krankenhäuser, fehlende Medikamente, Patienten, die nicht behandelt werden können. ...

Mit der Offensive auf Gaza-Stadt wollen Ministerpräsident Netanjahu und seine rechtsextremen Koalitionspartner der Terrorgruppe Hamas ein Ende machen. Der beispiellose Angriff der Hamas auf Israel hatte am 7. Oktober 2023 den Krieg ausgelöst. Netanjahu verspricht auch, für eine Freilassung der an diesem Tag entführten und noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln zu sorgen.

Israelische Bombardements

Der Zivilschutz, der unter der Führung der Hamas operiert, meldete am Samstag schwere israelische Angriffe auf Gaza-Stadt. „Die Bombardierung war wahnsinnig, sie hörte keine Sekunde auf, und wir haben nicht geschlafen“, sagte ein Bewohner des Altstadt-Viertels Zeitoun per Telefon der Nachrichtenagentur afp. Doch er werde die Stadt nicht verlassen, weil es im Gazastreifen „nirgends einen sicheren Ort“ gebe.

In Israel befürchten Gegner der geplanten Offensive auf Gaza-Stadt, dass diese weitere Soldatenleben kosten und die Sicherheit der am 7. Oktober entführten und noch lebenden Geiseln gefährden könnte. Tausende Menschen demonstrierten am Samstagabend in Tel Aviv und anderen Städten für die Freilassung der Geiseln und ein Ende des Krieges.

Lesen Sie auch 28/08/2025 Parolin bekräftigt vatikanische Haltung zur Krise in Gaza Am Gedenktag der heiligen Monika hat der vatikanische Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, die Position des Heiligen Stuhls zur Krise im Nahen Osten unterstrichen. In der ...

Der Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 forderte auf israelischer Seite laut einer AFP-Zählung auf Grundlage offizieller Daten 1.219 Todesopfer, hauptsächlich Zivilisten. Von den 251 an diesem Tag entführten Personen werden 47 noch immer in Gaza festgehalten; 25 von ihnen wurden von der israelischen Armee für tot erklärt. Bei israelischen Militärschlägen sind im Gazastreifen nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums mindestens 63.371 Menschen ums Leben gekommen, hauptsächlich Zivilisten.

(afp – sk)

