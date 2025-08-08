Gaza: Was wird aus den Christen?

Das israelische Sicherheitskabinett hat an diesem Freitag grünes Licht für eine Verstärkung des Militäreinsatzes im Gazastreifen gegeben.

Damit wird ein Plan von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gebilligt, der in Teilen der israelischen Gesellschaft und in vielen Ländern der Welt auf scharfen Protest stößt. Der Plan, „der auf die vollständige militärische Kontrolle des besetzten Gazastreifens abzielt, muss sofort gestoppt werden“, reagierte der Hohe Kommissar für Menschenrechte Volker Türk am Freitag in einer Erklärung.

Netanjahus Plan sieht zunächst die militärische Einnahme von Gaza-Stadt vor; in der orthodoxen und der katholischen Pfarrei der Stadt halten sich seit vielen Monaten Hunderte von Hilfesuchenden auf. Erst Mitte Juli geriet die katholische Pfarrei unter israelischen Beschuss, drei Menschen starben, viele weitere wurden verletzt. Bisherige Aufforderungen, das Stadtviertel al-Zeituna zu evakuieren, hatten die Personen auf dem Gelände der beiden Pfarreien bisher ignoriert. Die katholische Pfarrei der Heiligen Familie beherbergt ungefähr 600 Menschen, darunter auch behinderte Kinder.

Etwa 600 Menschen haben in katholischer Pfarrei Zuflucht gesucht

Am Donnerstag hatte der israelische Ministerpräsident auf Fox News angekündigt, dass Israel beabsichtige, die Kontrolle über die Enklave zu übernehmen, diese aber „nicht regieren“ oder „behalten“ wolle. Stattdessen werde sie anschließend „die Verantwortung an arabische Kräfte übergeben“.

Zugleich mit der Einnahme der Stadt Gaza soll humanitäre Hilfe an die Zivilbevölkerung außerhalb der Kampfgebiete verteilt werden. Das Sicherheitskabinett verabschiedete mit Stimmenmehrheit fünf Grundsätze für den Abschluss des Krieges: die Entwaffnung der Hamas; die Rückkehr aller Geiseln – lebend und tot –; die Entmilitarisierung des Gazastreifens; die israelische Sicherheitskontrolle im Gazastreifen; die Einrichtung einer alternativen Zivilverwaltung, „die weder von der Hamas noch von der Palästinensischen Autonomiebehörde gestellt wird“, heißt es in dem Text weiter.

„Diplomatisches Scheitern“

Derzeit besetzt die israelische Armee fast 75 Prozent des Gazastreifens oder führt dort Bodenoperationen durch, hauptsächlich von ihren permanenten Stellungen entlang der Grenze aus. Sie bombardiert überall dort, wo sie es für notwendig hält. Die Entscheidung des Kabinetts „bedeutet, die Geiseln aufzugeben und gleichzeitig die wiederholten Warnungen der Militärführung und den klaren Willen der Mehrheit der israelischen Öffentlichkeit völlig zu ignorieren“, beklagte das Forum der Familien, die wichtigste Organisation der Angehörigen israelischer Geiseln. Die Veröffentlichung von Propagandavideos durch die Hamas und den Islamischen Dschihad in der vergangenen Woche, die zwei von ihnen stark geschwächt und abgemagert zeigen, hat Wut und starke Emotionen ausgelöst.

Oppositionsführer Yaïr Lapid prangerte auf X eine „Katastrophe an, die viele weitere Katastrophen nach sich ziehen wird“, „den Tod der Geiseln und vieler Soldaten zur Folge haben wird, die israelischen Steuerzahler Dutzende Milliarden kosten und zu einem diplomatischen Bankrott führen wird“.

„Die Pläne von Netanjahu bestätigen seinen Wunsch, die Geiseln loszuwerden und sie für seine persönlichen Interessen und seine extremistische ideologische Agenda zu opfern”, reagierte die Terrororganisation Hamas am Donnerstag. Sie hält immer noch 49 Geiseln fest, von denen 27 vermutlich tot sind. Die islamistische Bewegung droht, dass „eine Eskalation kein Spaziergang sein wird und für Israel hohe und schmerzhafte Kosten mit sich bringen wird“.

Einwohner von Gaza befürchten das Schlimmste

In Gaza befürchten die Einwohner das Schlimmste. „Sie sagen uns, wir sollen nach Süden gehen, dann wieder nach Norden zurückkehren, und jetzt wollen sie uns wieder nach Süden schicken. Wir sind Menschen, aber niemand hört uns und niemand sieht uns“, sagte die 52-jährige Maysa Al-Chanti, Mutter von sechs Kindern, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Die israelische Presse kündigte seit mehreren Tagen einen Plan an, der darauf abzielt, „den gesamten Gazastreifen zu erobern (...), eine mehrmonatige Operation, die eine massive Mobilisierung von Reservisten erfordern wird“. Sie berichtete auch über die Vorbehalte, ja sogar den Widerstand des Generalstabschefs der Armee, der vor einer von der Hamas gestellten „Falle“ gewarnt haben soll. Laut dem öffentlich-rechtlichen Radiosender Kan war eine „große Mehrheit der Minister des Sicherheitskabinetts der Ansicht, dass der von der Armee vorgelegte Alternativplan das Ziel, die Hamas zu besiegen und die Geiseln zu befreien, nicht erreichen würde”.

22 Monate Krieg

Nach 22 Monaten eines verheerenden Krieges, der am 7. Oktober 2023 durch den blutigen Angriff der Hamas auf israelischem Boden von Gaza aus ausgelöst wurde, droht dem kleinen palästinensischen Gebiet laut UNO eine „allgemeine Hungersnot“. Es ist vollständig von humanitärer Hilfe abhängig, die nach Angaben von Hilfsorganisationen in völlig unzureichenden Mengen verteilt wird.

Amjad Al-Chawa, Direktor des Netzwerks palästinensischer Nichtregierungsorganisationen in Gaza, erklärt gegenüber AFP, dass die Kontrollverfahren an den Grenzübergängen den Transport der Hilfsgüter verlangsamen: „Zwischen 70 und 80 Lastwagen pro Tag, die nur bestimmte Arten von Gütern transportieren“, sagt er, während die UNO den Bedarf auf mindestens 600 Hilfsgüterlastwagen pro Tag schätzt.

Rund 2,4 Millionen Palästinenser leben täglich unter Bombenangriffen in diesem Gebiet entlang des Mittelmeers. Die israelischen Vergeltungsmaßnahmen haben dort - nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Hamas, die von der UNO als zuverlässig eingestuft werden - bereits 61.258 Todesopfer gefordert, überwiegend Zivilisten. Auf israelischer Seite hat der Angriff der Hamas laut einer von der AFP anhand offizieller Daten erstellten Bilanz 1.219 Todesopfer gefordert, überwiegend Zivilisten.

(afp – sk)

