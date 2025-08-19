Europa: Kirchen drängen zu mehr Umwelt-Engagement

Die bevorstehende Weltklimakonferenz COP30 in Belém (Brasilien) soll die Interessen der Armen und Verletzlichen ins Zentrum des Klima-Engagements rücken.

Lesen Sie auch 19/08/2025 Papst schickt Telegramm ins Amazonasgebiet Papst Leo XIV. will das Engagement seines Vorgängers Franziskus für die Kirche in den südamerikanischen Amazonasländern fortsetzen. Das ergibt sich aus seinem Telegramm an ein ... 31/07/2025 Vatikan: Nächster Schritt zum klimaneutralen Staat

Das fordern die Präsidenten der Verbände europäischer Bischofskonferenzen (CCEE) und europäischer Kirchen (CEC) in einer gemeinsamen Erklärung. Man solle die Klimakrise als Chance nutzen, um die internationalen Beziehungen neu auf das Gemeinwohl auszurichten.

Die Erklärung der Erzbischöfe Nikitas von Thyateira und Großbritannien sowie Gintaras Grušas gilt der von Christen weltweit begangenen „Schöpfungszeit“ vom 1. bis 4. September. Es sei „kein abstraktes Ideal, sondern eine tägliche Aufgabe“, sich um „Frieden mit der Schöpfung“ zu bemühen. Wer das tue, ehre dadurch Gott, den „Geber allen Lebens“.

(vatican news – sk)

