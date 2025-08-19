Suche

Europa: Kirchen drängen zu mehr Umwelt-Engagement

Die bevorstehende Weltklimakonferenz COP30 in Belém (Brasilien) soll die Interessen der Armen und Verletzlichen ins Zentrum des Klima-Engagements rücken.

Das fordern die Präsidenten der Verbände europäischer Bischofskonferenzen (CCEE) und europäischer Kirchen (CEC) in einer gemeinsamen Erklärung. Man solle die Klimakrise als Chance nutzen, um die internationalen Beziehungen neu auf das Gemeinwohl auszurichten.

Die Erklärung der Erzbischöfe Nikitas von Thyateira und Großbritannien sowie Gintaras Grušas gilt der von Christen weltweit begangenen „Schöpfungszeit“ vom 1. bis 4. September. Es sei „kein abstraktes Ideal, sondern eine tägliche Aufgabe“, sich um „Frieden mit der Schöpfung“ zu bemühen. Wer das tue, ehre dadurch Gott, den „Geber allen Lebens“.

(vatican news – sk)
 

19. August 2025, 12:03
