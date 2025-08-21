D: „Ukraine braucht mehr als Worte zur Sicherheit“

Explosion am Himmel über Kyiv in der vergangenen Nacht

Trotz diplomatischer Verhandlungen auf Hochtouren hält der Paderborner Erzbischof Udo Markus Bentz ein rasches Ende des Krieges in der Ukraine für unwahrscheinlich. Das sagte der Vorsitzende der Deutschen Kommission Justitia et Pax am Donnerstag der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA).

„Es ist gut, dass Bewegung in die Gespräche gekommen ist. Aber machen wir uns nichts vor: Es ist im besten Fall der Beginn eines langen Prozesses", sagte Bentz.

Einstellung des Kampfes erste Priorität

„Die Einstellung der Kampfhandlungen müsste erste Priorität haben“, fuhr er fort.

Ebenso seien verlässliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine unabdingbar. „Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit den Sicherheitsgarantien des Budapester Memorandums von 1994 wird sich die Ukraine ganz sicher nicht nur mit Worten zufriedengeben können. Ich gehe davon aus, dass die Garantien auch eine militärische Dimension haben werden", vermutete der Erzbischof.

1994 hatten Russland, die USA und Großbritannien der Ukraine ein Sicherheitsversprechen gegeben, wenn sie ihre Atomwaffen aus sowjetischer Zeit abgebe.

Erzbischof Bentz (© Besim Mazhiqi/EB Paderborn)

Frage der Gebietsabtretung

Mit Blick auf die Frage nach Gebietsabtretung erklärte er: „In einer idealen Welt würde es gar keine Gebietsabtretungen geben, sondern die Russische Föderation würde sich zurückziehen. Damit ist nicht zu rechnen. Russland ist weiterhin ein autoritäres imperialistisches Regime."

Doch sei schon etwas gewonnen, wenn man den imperialen Angriff in seine Schranken verweise und endlich zum Stoppen bringe. „Dabei können Gebietsabtretungen vielleicht eine Rolle spielen. Dann wird es darauf ankommen, was man mit dieser Situation macht."

Bentz betonte: „Einen gerechten Frieden in der Ukraine wird es langfristig nur geben können, wenn es einen grundlegenden Wandel in Russland gibt. Dazu ist das Überleben der Ukraine als demokratischer Staat aber von unverzichtbarer Bedeutung."

Kirche spiele wichtige Rolle

Jetzt gelte es erstmal, die Gewalt zu reduzieren, die Ukraine aus dem „Griff des Krieges" zu befreien und ihr eine gesicherte Entwicklungsperspektive zu verschaffen.

Für einen stabilen Frieden braucht es laut dem Erzbischof auch „eine geduldige langfristige Unterstützung der Heilungsprozesse in der Ukraine".

Dazu könne die Kirche beitragen: „Es geht um Zuhören, aber auch um praktische Unterstützung. Es ist entscheidend, in Beziehung zu bleiben, selbst wenn die von tiefen Verletzungen getriebene Kommunikation von vielen Vorwürfen auch an den Westen begleitet ist."

(kna – rva)