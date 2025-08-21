Burundi: Parolin ruft zu Versöhnung auf

Zum Abschluss seines Besuchs in Burundi hat Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin die Menschen dazu aufgerufen, sich weiterhin für Versöhnung und dauerhaften Frieden einzusetzen. Der Kardinal war vom 12. August bis zum 18. August im Land, traf den Präsidenten und die dortige Bischofskonferenz und feierte mehrere Gottesdienste.

Dabei lobte er unter anderem die verbesserten diplomatischen Beziehungen zwischen Burundi und dem Vatikan. Nur gemeinsam und versöhnt lasse sich das Hindernus der Armut überwinden und die nötige Entwicklung des Landes vorantreiben.

Bei einer Messe mit Mitgliedern der Bischofskonferenz würdigte der Gast aus dem Vatikan ihren Mut. Trotz aller Konflikte Burundis in den letzten Jahrzehten hätten sie den Akzent auf Versöhnung gelegt. Darin wolle sie auch der neue Papst ermutigen.

(aciaafrica - rva)