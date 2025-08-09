Brasilien: Kardinal Karlic verstorben
Die Diözese gab den Tod des emeritierten Erzbischofs von Paraná auf X „mit tiefer Trauer“ bekannt. Der amtierende Erzbischof Raúl Martín und dessen Amtsvorgänger, der emeritierte Erzbischof Juan Alberto Puiggari, beteten für den Verstorbenen, hieß es in der Kurznachricht.
Kardinal Karlic, der von 1986 bis 2003 Erzbischof von Paraná war, verstarb am Freitag, dem 8. August, im Alter von 99 Jahren in einem Priesterhaus in Paraná. Am 10. Mai war er wegen einer Notoperation am Herzen in ein Krankenhaus eingeliefert und danach nach Einsetzen eines Herzschrittmachers wieder entlassen worden. Papst Leo sicherte ihmnach der Operation in einem Telefonat seine Nähe und Gebete zu.
Der Sohn einer kroatischen Einwandererfamilie Karlic wurde am 7. Februar 1926 in Oliva in der argentinischen Provinz Córdoba geboren. Von 1996 bis 2002 war er Vorsitzender der argentinischen Bischofskonferenz. Zum Kardinal erhoben wurde Karlic 2007 durch Papst Benedikt XVI.. Im Jahr 2024 war er zeitweise der älteste lebende Kardinal weltweit.
(vatican news – pr)
