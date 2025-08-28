Suche

Augustiner: Keine „Knalleffekte" von Papst Leo erwarten

Der neue Papst ist kein Mann für große Knalleffekte. Das ist die Einschätzung eines Mitbruders von Leo XIV.

Der neue Papst sei ein zurückhaltender Mensch, in gewisser Weise schüchtern, so der Leiter des Augustinerordens in Italien, Gabriele Pedicino, im Interview mit „La Repubblica" (Donnerstag). „Große Knalleffekte" würden nicht zu Leos sanfter Persönlichkeit passen.

„Ich hatte nie den Eindruck, dass er ein impulsiver Mensch ist", sagt der Augustinerpater. Leo XIV. sei ein Mensch, der beobachte und zuhöre, so Pedicinos Eindrücke aus Leos Zeit als weltweiter Leiter des Augustinerordens.

Der als Robert Francis Prevost geborene Papst hatte das Amt des Generalpriors von 2001 bis 2013 inne. Dabei habe sich Prevost als ein Mensch erwiesen, der Nähe zulasse, immer Zeit und Raum für andere gehabt habe.

„Wir können keine übereilten Entscheidungen erwarten, alles wird sehr wohlüberlegt sein“

28. August 2025, 15:08
