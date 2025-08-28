Augustiner: Keine „Knalleffekte" von Papst Leo erwarten

Der neue Papst ist kein Mann für große Knalleffekte. Das ist die Einschätzung eines Mitbruders von Leo XIV.

Lesen Sie auch 28/08/2025 Papst ruft französische Politiker zu mehr Mut und Glauben auf Papst Leo XIV. hat bei einer Begegnung mit katholischen Politikern aus dem französischen Val-de-Marne zu einem konsequenten Bekenntnis des Glaubens aufgerufen. In Frankreich sei es ...

Der neue Papst sei ein zurückhaltender Mensch, in gewisser Weise schüchtern, so der Leiter des Augustinerordens in Italien, Gabriele Pedicino, im Interview mit „La Repubblica" (Donnerstag). „Große Knalleffekte" würden nicht zu Leos sanfter Persönlichkeit passen.



„Ich hatte nie den Eindruck, dass er ein impulsiver Mensch ist", sagt der Augustinerpater. Leo XIV. sei ein Mensch, der beobachte und zuhöre, so Pedicinos Eindrücke aus Leos Zeit als weltweiter Leiter des Augustinerordens.

Der als Robert Francis Prevost geborene Papst hatte das Amt des Generalpriors von 2001 bis 2013 inne. Dabei habe sich Prevost als ein Mensch erwiesen, der Nähe zulasse, immer Zeit und Raum für andere gehabt habe.

„Wir können keine übereilten Entscheidungen erwarten, alles wird sehr wohlüberlegt sein“

(kap – gs)