Argentinien: Bischöfe für menschenwürdige Arbeit

Menschenwürdige Arbeit als wichtigsten Faktor für das soziale Leben: Das betont die Abschlussbotschaft der „Sozialen Woche 2025“ in Argentinien.

Die Veranstaltung ging am vergangenen Sonntag in Mar del Plata zu Ende und wurde von der bischöflichen Kommission für Sozialpastoral der katholischen Bischofskonferenz initiiert. Im Geist von Papst Franziskus (2013-2025) und geprägt von dessen Lehren über die Armen, den Frieden, die Bewahrung der Schöpfung und die Brüderlichkeit sehe man sich „herausgefordert, eine gerechtere Gesellschaft aufzubauen“, erklärten die Bischöfe.

Die Kirchenvertreter prangerten die „Polarisierungen“ und die „Priorität sektoraler Interessen“ an, die das Land spalteten, und bekräftigten die Notwendigkeit einer Wirtschaft mit menschlichem Antlitz. Es gelte zu beachten, dass „der Markt allein keine ganzheitliche Entwicklung und soziale Inklusion garantiert“ und dass „Arbeit ohne Rechte kein Segen ist, sondern Ausbeutung“.

Präsident Javier Milei ist es tatsächlich gelungen, die Inflation zu senken und der Wirtschaft einen Schub zu geben. Allerdings sind die Belastungen für die einfache Bevölkerung weiterhin sehr hoch.

