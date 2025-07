Hilfswerk Talitha Kum erreicht immer mehr Opfer von Menschenhandel

Bei einem Leiterinnen-Seminar von Talitha Kum in Peru

Die Hilfsorganisation Talitha Kum hat zum Welttag gegen Menschenhandel am Dienstag ihren Jahresbericht veröffentlicht. Wie daraus hervorgeht, konnte im Jahr 2024 939.135 Personen geholfen werden – ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Dieses Wachstum sei v.a. auf die Ausweitung von Präventionsprogrammen, stärkere Partnerschaften, verbesserte Unterstützung von Überlebenden und wirkungsvollere Lobbyarbeit zurückzuführen. In allen Bereichen verzeichnete die Organisation im vergangenen Jahr großes Wachstum.

Fortschritt auf allen Ebenen

So konnten sowohl in der Unterstützung von Befreiten als auch in der Prävention Fortschritte erzielt werden. Dabei erhielten insgesamt 46.863 von Menschenhandel Befreite direkte Unterstützung, darunter sichere Unterkünfte, traumasensible Betreuung, Rechtsbeistand und Kompetenzförderung.

Durch Präventionsmaßnahmen konnten sogar 690.356 Menschen erreicht werden. Besonders wirksam seien sie in Amerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika gewesen.

Erstmals hat Talitha Kum geschlechtsspezifische Daten zu Frauen, Mädchen und Kindern erhoben, die durch die Programme erreicht wurden: 222.573 Frauen und 204.044 Kinder (Mädchen und Jungen) wurden durch Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen erreicht. 31.157 Frauen und Mädchen erhielten direkte Unterstützung und Hilfe als Befreite.

Menschenhandel nimmt zu

Unter Verweis auf den UNODC-Bericht berichtet Talitha Kum aber auch von einem deutlichen, weltweiten Anstieg des Menschenhandels:

So wurden im Jahr 2022 25 Prozent mehr Betroffene festgestellt als noch drei Jahre zuvor. Fälle von Zwangsarbeit stiegen um 47 Prozent. Diese Zahl hat inzwischen jene der sexuellen Ausbeutung übertroffen. Die Daten basierten dabei nur auf festgestellten Fällen. Die Mehrheit der Opfer von Menschenhandel bliebe jedoch meist unerkannt.

Um über Menschenhandel aufzuklären, hat Talitha Kum mit Partnern eine umfassende Übersicht über die Problematik formuliert, die Sie hier finden können.

Zu Talitha Kum

Talitha Kum ist ein internationales Netzwerk von Ordensfrauen, Verbündeten und Partnern, welches 2009 innerhalb der Internationalen Vereinigung der Generaloberinnen (UISG) gegründet wurde, um gegen Menschenhandel in all seinen Formen vorzugehen.

Das Netzwerk besteht derzeit aus 64 nationalen Netzwerken in 108 Ländern. Im Jahr 2024 zählte Talitha Kum 6.043 Mitglieder und Mitarbeitende.

(pm - rva)