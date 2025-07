USA: Bei Abschiebeangst der Messe fernbleiben?

In der Diözese San Bernadino dürfen Verängstigte der Messfeier fernbleiben.

Das erlaubte Bischof Alberto Rojas der Diözese San Bernadino, Kalifornien gemäß einem entsprechenden Dekret vom Dienstag. Infolge des neuen Einwanderungsgesetzes kommt es US-weit zu Festnahmen und Abschiebungen.

In dem Dekret schreibe der Bischof, er entbinde bis auf Widerruf alle Gläubigen seiner Diözese von der Pflicht des sonntäglichen Messbesuchs, die wegen „echter Furcht vor Maßnahmen zur Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen nicht in der Lage sind, die Sonntagsmesse zu besuchen".

Verhaftungen selbst auf Kirchengrundstücken

In einem dem Dekret vorausgegangenen Schreiben vom 23. Juni habe Bischof Rojas bekräftigt, man „respektiere und schätze" das Recht der Strafverfolgungsbehörden, die Gemeinden vor Gewalttätern zu schützen, „doch erleben wir jetzt, dass Agenten Menschen beim Verlassen ihrer Häuser, an ihren Arbeitsplätzen und an anderen zufällig ausgewählten öffentlichen Orten festnehmen".

Dabei würden die Behörden selbst vor kirchlichen Einrichtungen keinen Halt machen. Die Trump-Regierung habe bereits im Januar langjährige Beschränkungen für Verhaftungen an sensiblen Orten außer Kraft gesetzt. Dazu zählten Gotteshäuser, Schulen, soziale Dienste und Gesundheitseinrichtungen.

Rojas habe diesbezüglich berichtet, es gebe mindestens einen Fall, in dem Agenten der US-Einwanderungsbehörde mehrere Personen auf dem Grundstück einer Kirchengemeinde festnahmen.

Alternative Möglichkeiten finden

Der Bischof habe den Gläubigen in dem neuen Dekret empfohlen, stattdessen durch Gebet, geistliche Lektüre oder das Anschauen einer live übertragenen Messe „ihre geistliche Gemeinschaft mit Christus und seiner Kirche" aufrechtzuerhalten.

Zudem habe er die Gemeinden aufgerufen, alternative Formen der Katechese und Sakramentenvorbereitung für jene zu entwickeln, die nicht regulär zur Kirche kommen können.

Kein offizieller Dispens in Nashville

Keinen offiziellen Dispens von der Sonntagspflicht gäbe es hingegen in Nashville. Jedoch wäre in einer Stellungnahme bereits Mitte Mai erklärt worden, dass die Kirchen zwar geöffnet blieben, um die Gemeindemitglieder willkommen zu heißen und ihnen zu dienen. Es sei aber kein Katholik verpflichtet, die Messe zu besuchen, wenn dies seine Sicherheit gefährde.

(kna - rva)