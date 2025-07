Ukraine: Zahl der getöteten oder verletzten Kinder verdreifacht

Immer mehr Kinder werden in der Ukraine zu Kriegsopfern. (ANSA)

Die Zahl der im Rahmen des Ukrainekrieges getöteten und verletzten Kinder hat sich im Vergleich zum vorherigen Quartal verdreifacht. Das gab UNICEF an diesem Donnerstag bekannt. Allein im April 2025 wurden 97 Kinder getötet oder verstümmelt – die höchste monatliche Zahl an minderjährigen Opfern seit Juni 2022.

Unter den Opfern des Ukrainekrieges befinden sich gegenwärtig leider immer mehr Kinder. So wurden, zwischen dem 1. März und dem 31. Mai 2025, 222 Kinder getötet oder verletzt. Zwischen dem 1. Dezember 2024 und dem 28. Februar 2025 waren es hingegen noch 73; das bedeutet also eine Steigerung um mehr als 200 Prozent. Hierfür verantwortlich ist laut Unicef, das sich auf einen UNO-Bericht stützt, vor allem der derzeitige Einsatz von Explosivwaffen in bevölkerten Gebieten.

Internet zur Anwerbung

Eine weitere Bedrohung bilde in diesem Kontext auch das Internet. Verschiedene Akteure nutzten es dazu, gezielt Minderjährige in den Krieg zu verwickeln. Diese werden angeleitet, Angriffe auf militärische Objekte oder Sabotageakte durchzuführen oder Informationen zu beschaffen.

So sind laut dem UN-Kinderhilfswerk bereits mindestens zwei Jungen bei solchen Aktivitäten ums Leben gekommen, einer wurde verletzt. Darüber hinaus werden nach Angaben der ukrainischen Behörden und weiteren Berichten derzeit 91 Jungen und zwölf Mädchen festgehalten. 42 Minderjährige seien wegen ihrer Beteiligung am Konflikt bereits verurteilt worden, davon mindestens sieben zu Haftstrafen.

Keine Atempause

„Für die Kinder in der Ukraine gibt es keine Atempause vom Krieg“, erklärte Regina De Dominicis, UNICEF-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien. „Die Lage der Kinder befindet sich an einem kritischen Punkt, da die intensiven Angriffe nicht nur Leben zerstören, sondern jeden Aspekt der Kindheit erschüttern.“

(pm - rva)