Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomaios I. (ANSA)

Türkei: Bartholomaios empfängt ukrainische Kinder

Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. hat mehr als 80 ukrainische Kinder in seinem Amtssitz in Istanbul empfangen. Bei dem Treffen, über das das Portal „OrthodoxTimes“ berichtet, betonte der Patriarch, dass Krieg stets eine Niederlage für die Menschheit darstelle und dem Willen Gottes widerspreche. Die Kinder waren für einige Tage zur Erholung in der Türkei.

Lesen Sie auch 13/05/2025 Bartholomaios I.: Universelle Werte für alle Christen Der Patriarch von Konstantinopel begrüßt die Wahl von Papst Leo XIV. – und hofft, dass er den Weg seines Vorgängers weitergehen wird. Derweil äußern sich auch andere Vertreter der ... Bartholomaios ist Ehrenoberhaupt aller orthodoxen Christen in der Welt. Seine Begegnung mit ukrainischen Kindern im Phanar warnicht die erste dieser Art. Der Patriarch betonte, niemand habe das Recht, Kindern ihre Eltern zu rauben, Familien zu zerstören sowie Tod und Leid zu verbreiten. Der Krieg widerspreche dem Willen Gottes. Der Patriarch versprach den Anwesenden: „Solange ich lebe, werde ich für euch und eure Familien beten. Ich werde alles daran setzen, die Ukraine auf dem Weg zum Frieden zu unterstützen.“ „Echte kleine Helden“ Er bete dafür, dass der Konflikt bald ende, sagte der Patriarch, „dass alle Familien wieder vereint werden und alle Kinder in Frieden bei ihren Eltern leben können“. Bartholomaios I. wandte sich auch direkt an die Kinder: „Wenn ich euch anschaue, liebe Kinder, sehe ich echte kleine Helden. Jeder von euch hat eine einzigartige Geschichte – eine persönliche Reise, geprägt von Prüfungen, denen kein Kind jemals ausgesetzt werden sollte.“ Einsatz für Freilassung der Gefangenen Der Patriarch forderte alle Personen mit Einfluss dringend auf, sich ernsthaft für den Austausch sämtlicher Gefangener einzusetzen, „denn jede Familie hat das Recht, wieder vereint zu sein“. An Kinder gewandt, die ihre Eltern verloren haben, sagte er: „Jetzt wohnen sie im Himmel, nahe beim Herrn, und wachen mit unendlicher Liebe über euch.“ Er fügte hinzu: „Wir alle, die euch lieben, sind hier und stehen euch als eure erweiterte Familie zur Seite.“ (pro oriente - mg) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.