Syrien: Initiativen erinnern an verschwundenen Pater Dall’Oglio

Genau zwölf Jahre nach seinem Verschwinden in Syrien erinnern vielfältige kirchliche Initiativen an den italienischen Jesuiten Paolo Dall’Oglio.

Das Bergkloster Deir Mar Musa, das Dall’Oglio gegründet hat, führt in diesen Tagen ein viertägiges interreligiöses Seminar in seinem Geist durch. Dabei berichten auch frühere Häftlinge über ihre Zeit in den Gefängnissen des gestürzten Assad-Regimes. Am 28. Juli wollen die Mitglieder der Gemeinschaft von Mar Musa einen sogenannten „Tag der Feigenbäume“ durchführen: Dabei werden Feigen- und Olivenbäume am Berg von Mar Musa und im Tal darunter mit Fotos von Personen versehen, die unter dem früheren Regime verschwunden oder gewaltsam ums Leben gekommen sind. Die Aktion wird von Gebeten begleitet.

Tag der Feigenbäume

„Der Umsturz, den Syrien seit dem 8. Dezember 2024 erlebt, macht es uns zum ersten Mal seit vielen Jahren möglich, wieder Begegnungen zu organisieren und öffentlich von Pater Paolo Dall’Oglio in seiner Wahlheimat zu sprechen“, so Mitglieder der Gemeinschaft gegenüber der vatikanischen Nachrichtenagentur fides. Am 29. Juli wird Bischof Jacques Mourad – ein Mitglied der Mar-Musa-Gemeinschaft – im Tal eine Messe zelebrieren; dazu hat sich auch der päpstliche Nuntius, Kardinal Mario Zenari, angesagt. Genau zwölf Jahre zuvor, am 29. Juli 2013, ist Pater Dall’Oglio nach Verhandlungen mit Islamisten spurlos verschwunden.

Mar Musa (baby films)

„Wunden wieder aufgerissen“

Auch in Homs soll mit verschiedenen Initiativen an den italienischen Jesuiten erinnert werden: Ein Runder Tisch wird das Denken des Verschollenen behandeln, und am 31. Juli, dem Fest ihres Ordensgründers Ignatius, wollen die Jesuiten eine Messe für ihn feiern.

Der Islamwissenschaftler Paolo Dall’Oglio gründete in den achtziger Jahren die katholische Gemeinschaft von Mar Musa, wobei er sich auf eine Eremitentradition stützte, die bis ins sechste Jahrhundert zurückreicht. Das Kloster in den Bergen nördlich von Damaskus engagiert sich im Dialog mit dem Islam. Seit seinem Verschwinden vor zwölf Jahren fehlen sichere Nachrichten über Pater Dall’Oglio. Im Juni berichteten zahlreiche Medien, der Leichnam des Priesters sei gefunden worden. Dem widersprach ein Mitglied der Gemeinschaft gegenüber fides. Die Falschmeldung habe „Wunden wieder aufgerissen“.

(fides – sk)