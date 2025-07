Südsudan: Bischof ruft zu Kehrtwende auf

„Nach Jahren des Blutvergießens, brennenden Häusern, zerstörten Familien und begrabenen Träumen lebt unser Volk unter Plastikplanen, trinkt verunreinigtes Wasser, lebt in Angst und begräbt seine Angehörigen in Stille. Das ist keine politische Angelegenheit, es ist eine humanitäre Tragödie und ein moralisches Versagen.“

Mit diesen Worten beschreibt der Bischof von Tombura-Yambio, Barani Eduardo Hiiboro Kussala, die aktuelle Lage im Südsudan. Am Gedenktag der Märtyrer, den der Südsudan an diesem Mittwoch begeht, richtet er einen Appell an die Regierung und alle Vertreter des Südsudan und formuliert eine Reihe konkreter Vorschläge, um Frieden und Sicherheit im Land herzustellen:

„Jetzt ist es Zeit zu handeln. Wir rufen alle – von der höchsten Autorität bis zum kleinsten lokalen Führer – dazu auf, mit Mut, Mitgefühl und Entschlossenheit zu handeln. Entsendet Schutzkräfte, um jegliche Gewalt zu stoppen und das Gesetz wiederherzustellen. Entwaffnet und zerschlagt alle, die illegal Waffen besitzen. Öffnet Raum für einen inklusiven Dialog, der Häuptlinge, Jugendliche, Frauen, Kirchen und die Zivilgesellschaft einbezieht. Bestraft ohne Zögern Aufrufe zu Hass, Desinformation und ethnischer Hetze. Gewährleistet humanitären Zugang und baut soziale, gesundheitliche und schulische Dienste wieder auf.“

Frieden braucht Partner

Die internationale Gemeinschaft ruft der Bischof auf, sich nicht abzuwenden: „Der Frieden braucht Partner. Leben müssen gerettet werden.“ Die Religionsgemeinschaften ruft Hiiboro Kussala, der auch Vorsitzender des Interreligiösen Rates für die Friedensinitiative im Bundesstaat Western Equatoria ist, dazu auf, sich „in Wahrheit und Einheit zu versöhnen“.

In seinem Aufruf versichert er, er werde die Bevölkerung nicht allein lassen und an der Seite der Gewaltopfer „unaufhörlich für Frieden beten und Seite an Seite mit allen arbeiten, die ihn suchen“. „Ich werde nicht schweigen. Ich werde nicht aufgeben. Ich bin bei euch, bis der Frieden siegt.“

„An die Ältesten: Erhebt euch mit Weisheit und Rat. An die Mütter und Frauen: Seid Stimmen der Heilung und moralischen Standhaftigkeit. An die Jugendlichen: Verweigert euch, Werkzeuge der Zerstörung zu sein. Wählt den Frieden, baut Südsudan auf. An die Religionsgemeinschaften: Vereint euch in Wahrheit und Versöhnung. An die internationale Gemeinschaft: Wendet euch nicht ab. Der Frieden braucht Partner. Leben müssen gerettet werden.“

Bürgerkrieg als Dauerzustand

Der Gedenktag der Märtyrer ist den Toten des Konfliktes zwischen den sudanesischen Streitkräften und den „Rapid Support Forces“ gewidmet. Im März 2025 waren die Feindseligkeiten im Südsudan neu eskaliert, was zu einer allgemeinen Verschlechterung der Sicherheitslage im ganzen Land führte. Laut UNO flohen mehr als 2,3 Millionen Südsudanesen in die Nachbarländer Uganda, Sudan, Äthiopien, Kenia und die Demokratische Republik Kongo. Weitere 1,9 Millionen Südsudanesen sind im eigenen Land auf der Flucht. Der Südsudan gilt als ein sogenannter gescheiterter Staat, in dem seit 2013 der Bürgerkrieg andauert. Im Jahr 2011 war der Südsudan nach Jahrzehnten von Krieg und Gewalt unabhängig vom Sudan geworden



(fides/uno – pr)