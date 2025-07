Katholische Radiostation in Sambia

Sambia: Kirchen lehnen Verfassungsnovelle ab

Kirchenführer in Sambia haben den Gesetzesentwurf zur Änderung der Verfassung vom Mai 2025 scharf kritisiert und dessen vollständige Rücknahme gefordert. Das erklärten sie in einem gemeinsamen Schreiben vom 11. Juli an das Staatskabinett, wie die Agentur ACI Africa am Samstag berichtet.

Der von der Regierung vorgelegte Entwurf mit der Bezeichnung „Bill 7“ sei „verfassungswidrig“ zustande gekommen und illegitim, so die Unterzeichner. Vorgesehen seien weitreichende und demokratiepolitisch schwierige Reformen, darunter beim Wahlsystem und bei der Zusammensetzung des Parlaments. Die Kirchen fordern stattdessen einen transparenten Reformprozess unter Beteiligung der Zivilgesellschaft und religiöser Akteure. „Die Verfassung gehört dem sambischen Volk. Jede Änderung muss einen breiten nationalen Konsens widerspiegeln, nicht politische Eigeninteressen“, heißt es in dem Schreiben. Zu den Unterzeichnern gehören Vertreter der katholischen Bischofskonferenz (ZCCB), des Kirchenrats von Sambia (CCZ) und der Evangelikalen Allianz (EFZ). Mehrere zivilgesellschaftliche und juristische Organisationen in Sambia haben sich ebenfalls gegen den Verfassungsänderungsentwurf ausgesprochen, wie Medien berichten. Die ehemaligen Verfassungsrechtlerin Linda Kasonde bezeichnete Bill 7 als Machtverschiebung hin zum Präsidenten und warnte vor einer Tendenz zur Autokratie. Präsident von Sambia ist seit 2021 Hakainde Hichilema. Seine Wahl wurde damals als positive Wende gewertet, da er sich für Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftliche Reformen und die Stärkung demokratischer Institutionen einsetzen wollte. Mit Blick auf die aktuelle Verfassungsdebatte steht er zunehmend unter Druck, da Kritiker ihm vorwerfen, damit entgegen seiner Reformversprechen zentrale Machtbefugnisse zu stärken. (aciafrica – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

