Oman: Katholische Minderheit freut sich über Pastoralzentrum

Dass die Pfarrei Ghala jetzt ein neues Pastoralzentrum bekommen hat, bezeichnet der Apostolische Vikar von Südarabien als „historisches Ereignis“.

Bischof Paolo Martinelli weihte das neue Zentrum der „Heiliger Geist“-Pfarrei in Ghala im Gouvernement Muscat dieser Tage ein. „Innerhalb dieser Mauern wollen wir im Glauben wachsen“, zitiert Fides den Kapuziner-Bischof. Die christliche Ausbildung bestehe „in der Vermittlung des neuen Lebens, das Jesus uns gebracht hat. Wir wollen Christen ausbilden, die sich vom Glauben leiten lassen und den Alltag meistern“, so der Mailander Ordensmann, der seit nunmehr drei Jahren Apostolische Vikar von Südarabien ist.

Christliche und katholische Minderheit

Die neue Einrichtung soll als pastorales Zentrum für christliche Bildungsinitiativen, Katechismus-Kurse und Residenz für Priester dienen. Damit gehe ein lang ersehnter Traum der Gläubigen von Ghala und des gesamten Vikariats in Erfüllung.

Oman liegt im Südosten der arabischen Halbinsel und grenzt an die Vereinigten Arabischen Emirate, an Saudi-Arabien sowie an den Jemen. In dem Sultanat leben nur einige zehntausend Katholiken, das sind nur ein bis zwei Prozent der Gesamtbevölkerung. Seelsorgearbeit findet in fünf Pfarreien statt, zwei in Maskat, zwei in Salalah und eine in Sohar. Die meisten Christen in Oman, wo der Islam Staatsreligion ist, sind Einwanderer aus Südasien. Sie können ihren Glauben an ausgewiesenen Orten frei praktizieren.

Franziskus unternahm mehrere Reisen in die Region

Papst Franziskus besuchte in der Region 2023 Dubai, 2022 Bahrain, 2021 den Irak und 2019 die Vereinigten Arabischen Emirate.

(fides/vatican news – pr)