Nigeria: Militär befreit Priester und zehn Frauen

In einer gemeinsamen Operation haben die nigerianischen Streitkräfte und der Inlandsgeheimdienst am Montag einen entführten katholischen Priester und zehn Frauen befreit. Das berichtet der vatikanische Fidesdienst.

Lesen Sie auch 13/07/2025 Nigeria: Drei angehende Priester entführt, ein Wachmann getötet Nach einem Überfall auf ein Priesterseminar in der Diözese Auchi sind am Donnerstag drei junge Seminaristen von Unbekannten verschleppt worden, ein Wachmann wurde getötet.

Der Geistliche Alphonsus Afina war am 1. Juni nahe der Stadt Gwoza im nordöstlichen Bundesstaat Borno zusammen mit den Frauen entführt worden. Die Region gilt als Hochrisikogebiet, in dem zwei rivalisierende Fraktionen der islamistischen Gruppierung Boko Haram aktiv sind.

Man sei „zutiefst dankbar für die Professionalität und den Mut“ der Einsatzkräfte, erklärte der Weihbischof von Maiduguri, John Bogna Bakeni. Der Priester habe sich am 1. Juni auf dem Rückweg nach Maiduguri befunden. Bei einem Militärkontrollpunkt lockten Bewaffnete seinen Konvoi in einen Hinterhalt, erschossen einen Passagier und entführten die übrigen Insassen. Der Fall sorgte auch international für Aufsehen, weil Afina sechs Jahre lang bis 2024 in der US-Diözese Fairbanks in Alaska gedient hatte.

Immer wieder Entführungen

Entführungen sind ein häufiges Problem in Nigeria. Oft handelt es sich um versuchte Erpressungen. Betroffen sind immer wieder auch Geistliche. Fides zufolge wurden seit 2015 mindestens 145 katholische Priester im Land entführt. Elf von ihnen kamen ums Leben.

Noch keine Entwarnung gibt es im Fall von drei am 10. Juli entführten Priesterseminaristen der südnigerianischen Diözese Auchi. In der Vorwoche hieß es, die Diözese sei in Kontakt mit den Entführern, die Lösegeld forderten.

