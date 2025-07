Nigeria: Die Liturgie nicht zum Geldmachen missbrauchen

Den Heiligen Charakter der Liturgie nicht durch deren Kapitalisierung herabwürdigen: Das fordert Erzbischof Michael Francis Crotty von den Priestern im Land. Der Apostolische Nuntius rief dazu auf, übermäßige Selbstdarstellung und Nachlässigkeit bei liturgischen Feiern zu vermeiden, und betonte, dass die Liturgie „nicht als selbstverständlich angesehen werden darf“.

So gelte es beispielsweise Praktiken wie das Tragen liturgischer Gewänder außerhalb ihres eigentlichen Kontexts oder unpassende Predigten halten zu unterlassen. „Die Kommerzialisierung der Liturgie, bei der sakramentale Feiern, Hochzeiten, Beerdigungen und Taufen als Gelegenheiten zur Geldmacherei betrachtet werden, darf in der katholischen Kirche niemals toleriert werden“, so Erzbischof Crotty. Viel eher sollten die Priester danach streben, Christus nachzuahmen, was am Besten in der Feier der Heiligen Eucharistie geschehe. Es gelte daher, sowohl deren Heiligkeit als auch die der eigenen Weihe zu bewahren und sich von jeglicher Ablenkung oder Banalisierung fernzuhalten.

Das Interview von Aci Africa mit dem Nuntius fand am Rande einer Veranstaltung für Priester und Ordensausbilder statt, die von der Abteilung für pastorale Mitarbeiter des katholischen Sekretariats von Nigeria (CSN) organisiert worden war.

(aciafrica - rva)