Norwegen: Neuer Bischof in Oslo

Stabwechsel in einer Diaspora-Kirche: Fredrik Hansen folgt als Bischof von Oslo auf Bernt Ivar Eidsvig, dessen Rücktritt Papst Leo angenommen hat. Das gab der Vatikan an diesem Mittwoch bekannt.

Lesen Sie auch 18/01/2025 Parolin: Hoffnung und Frieden im Fokus der Bischofsweihe in Oslo Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hat in Oslo die Bedeutung von Hoffnung und Frieden hervorgehoben. In seiner Predigt zur Bischofsweihe von Bischof Fredrik Hansen bat er ...

Hansen war bereits bisher Bischofskoadjutor in derselben Diözese. Bischof Eidsvig, ein Ordensmann der Augustiner-Chorherren im Stift Klosterneuburg bei Wien, war 2005 von Papst Benedikt XVI. zum Bischof von Oslo ernannt worden. Er wird im September 72 Jahre alt.

Als junger Mann zum katholischen Glauben übergetreten

Frederik Hansen, 46 Jahre alt, stammt wie Eidsvig aus einer lutherischen norwegischen Familie und konvertierte als junger Mann zur katholischen Kirche. Nach seiner Priesterweihe und einer entsprechenden Ausbildung in Rom trat er 2013 in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhles ein und wirkte unter anderem an der Ständigen Vertretung des Heiligen Stuhles bei den Internationalen Organisationen in Wien.

Zum Bischofskoadjutor für Oslo ernannte ihn Papst Franziskus 2023. Die Priesterweihe empfing Frederik Hansen in Oslo am 18. Januar 2025 durch Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin.

(vatican news - gs)