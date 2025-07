UNICEF fordert Aufklärung nach Tötungen bei Nahrungsmittelhilfe in Gaza

Unter den Todesopfern in Deir al Balah seien auch zahlreiche Kinder gewesen. (AFP or licensors)

UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell kritisiert die Tötung zahlreicher Palästinenser am Donnerstag beim Empfang von dringend benötigter Nahrung. Sie bekundete ihr Mitgefühl und forderte Israel zur Überprüfung seiner Einsatzregeln auf. 15 Menschen starben den Angaben zufolge, darunter auch Kinder; weitere sind schwer verletzt worden.

„Wir sind erschüttert über die Nachricht, dass 15 Palästinenser, darunter neun Kinder und vier Frauen, heute Morgen getötet wurden, während sie in Deir al-Balah im Gazastreifen in einer Schlange auf lebenswichtige Ernährungshilfe für Kinder warteten“, so Russell in ihrer Mitteilung vom Donnerstag. Laut Berichten seien bei der Hilfeleistung der UNICEF-Partnerorganisation, Projekt Hope, weitere 30 Menschen verletzt worden, darunter 19 Kinder.

Einhaltung des Völkerrechts und Waffenstillstand

UNICEF habe Israel daraufhin aufgefordert, seine Einsatzregeln dringend zu überprüfen, um die vollständige Einhaltung des humanitären Völkerrechts sicherzustellen, so insbesondere den Schutz von Zivilisten, einschließlich Kindern, sowie eine umfassende, unabhängige Untersuchung dieses Vorfalls ebenso wie aller anderen Vorwürfe durchzuführen.

Außerdem fordere man erneut einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand, die Freilassung der Geiseln und den Schutz aller Zivilisten, darunter Kinder und humanitäre Helfer, durch alle Parteien. Nahrung und Wasser sowie medizinische und ernährungsbezogene Hilfsgüter müssten die Kinder sicher und ohne Verzögerung erreichen.

Tiefes Mitgefühl

Tiefstes Mitgefühl gelte den Familien, die ihre Angehörigen verloren haben, sowie allen Betroffenen, einschließlich der Partner von Project Hope, die den Kindern in Gaza unter den gefährlichsten Bedingungen weiterhin beistehen würden, so die Exekutivdirektorin.

