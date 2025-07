Spanien: Gedenkmesse für Roma-Opfer der „Großen Razzia“

Zum Jahrestag des „Allgemeinen Dekrets zur Inhaftierung der Roma“, das 1749 erlassen wurde, wird in Spanien an diesem Mittwoch aller Opfer des als „Große Razzia“ bekannten Völkermordversuchs gedacht.

Dazu findet eine Gedenkmesse in Madrid statt, die von der Roma-Pastoralstelle der Hauptstadt-Diözese am Abend ausgerichtet wird. Ziel sei es, das Andenken der Opfer zu ehren und das Engagement der Kirche für Gerechtigkeit und die Würde aller Menschen zu bekräftigen, insbesondere derjenigen, die historisch ausgegrenzt wurden, berichtet die katholische Nachrichtenagentur SIR. Gläubige und Bürger würden ermutigt, sich in Gebet und Solidarität zu vereinen und daran zu denken, dass Erinnerung ein Weg zu Gerechtigkeit, Vergebung und Hoffnung sei.

Zur „Großen Razzia"

In der Nacht vom 30. auf den 31. Juli 1749 wurde im ganzen Königreich Kastilien eine koordinierte Operation gestartet, um alle dortigen Roma-Familien einzusperren. Danach wurden Erwachsene zur Zwangsarbeit in Minen, Arsenalen und Werften geschickt, während Minderjährige bei Adoptivfamilien untergebracht oder zur „Umerziehung“ in Einrichtungen eingesperrt wurden.

Die Haft- und Zwangsarbeitsbedingungen waren dabei extrem hart. Im Arsenal von Ferrol beispielsweise überlebten von den 543 verlegten Häftlingen drei Jahre später nur 166. Schätzungsweise Hunderte starben an Krankheiten, Misshandlungen und Erschöpfung.

Finanziert wurde die Operation vor allem durch die Beschlagnahmung und Versteigerung des Eigentums inhaftierter Roma-Familien, die über feste Wohnungen und sogar kleine Unternehmen verfügten.

Die Maßnahmen dauerten über 16 Jahre an und betrafen etwa 9.000 bis 12.000 Roma, was über drei Viertel der damaligen Roma-Bevölkerung Spaniens ausmachte. Erst 1765 wurde der letzte Gefangene auf Befehl von König Karl III. freigelassen.

(sir - rva)