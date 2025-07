Kongo und Rebellen unterzeichnen Waffenstillstandsabkommen

Der Friedensvermittler Sumbu Sita Mambu, ein hoher Vertreter des Staatschefs der Demokratischen Republik Kongo (links), und der Exekutivsekretär der von Ruanda unterstützten bewaffneten Gruppe M23, Benjamin Mbonimpa (rechts), nach der Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens in Doha am 19. Juli 2025 (AFP or licensors)