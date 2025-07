Kolumbien: Zunehmende Gewalt gegen Christen

Seit fast drei Wochen suchen die kolumbianischen Behörden nach Pater Carlos Jaimes Guerrero, einem 30-jährigen Augustinermönch, der seit dem 17. Juni vermisst wird.

Die Besorgnis über sein Schicksal wuchs nach Entdeckung der Leichen von acht christlichen Missionaren, die im April spurlos verschwunden waren. Bei den Getöteten, die Anfang Juli in einem Massengrab gefunden wurden, handelte es sich um evangelikale und protestantische Missionare.

Die „Evangelische Konföderation Kolumbiens“ bat in einer Erklärung nach der Bekanntgabe um Gebete. Sie forderte die Behörden auf, „dafür zu sorgen, dass diese Verbrechen nicht ungesühnt bleiben“. Die Gruppe war in der Stadt Calamar verschwunden, nachdem sie von Mitgliedern einer Guerillaorganisation zu einem Treffen eingeladen worden war.

„Diejenigen, die eine prophetische Präsenz haben, werden besonders ins Visier genommen“

Hector Lizarazo von der „Konferenz der Ordensleute Kolumbiens“ erklärte, dass die Konflikte zwischen bewaffneten Gruppen im Land oft auch die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft zögen. „Diejenigen, die eine prophetische Präsenz haben, werden besonders ins Visier genommen“, sagte er und verwies vor allem auf soziale Führer und religiöse Organisationen.

Im Visir von Drogenkartellen

Der Theologe Heyner Hernández Díaz betonte, dass Guerillagruppen und Drogenkartelle in vielen Gebieten Kolumbiens um Territorien streiten. „Das Verschwindenlassen von Menschen war immer Teil der schweren Gewalttaten, die bewaffnete Gruppen hier verübt haben, auch von religiösen Persönlichkeiten“, sagte er.

Christen werden in Kolumbien häufig ins Visier genommen, weil sie sich den Drogenkartellen und Guerillagruppen des Landes widersetzen. Dies geht aus dem „World Watch Report“ 2025 von „Open Doors“ hervor. Darin sind die fünfzig Länder aufgeführt sind, in denen es am schwierigsten ist, Christ zu sein.

