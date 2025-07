Indonesien: Muslime feiern Marienfest mit Katholiken

Muslime und Christen haben am 9. Juli gemeinsam ein traditionsreiches Marienfest auf der indonesischen Insel Flores eröffnet. Das berichtete die katholische Nachrichtenagentur ucanews. Das Fest eröffnete mehrwöchige Feierlichkeiten, die unter dem Namen Golo Koe als Zeichen interreligiöser Solidarität gelten.

Die Festprozession mit der Statue der Gottesmutter Maria fand in der Pfarrei St. Martin in Labuan Bajo statt, einer Stadt, in der im Vergleich zum Rest der christlich geprägten Insel Flores mehr Muslime leben. Ucanews zufolge begleiteten Hunderte Gläubige die Statue, darunter auch Muslime in traditioneller Kleidung. Sie schmückten die Straßen mit Bambus und bereiteten der Madonnenstatue einen festlichen Empfang.

Bischof Maksimus Regus sagte in seiner Predigt: „Ihr Besuch erinnert uns daran, dass Gott mit uns geht.“ Die Beteiligung muslimischer Gläubiger zeige den inklusiven Geist des Festes. Auch Diözesanvikar Richardus Manggu betonte: „Es ist eine spirituelle und kulturelle Bewegung des Miteinanders jenseits religiöser und ethnischer Grenzen.“

Bis zum 14. August wird das Fest in 26 Pfarreien der Diözese Labuan Bajo begangen. Den Abschluss bildet eine große Prozession auf den Golo-Koe-Hügel. Das Fest verbindet den Glauben an Marias Aufnahme in den Himmel mit regionaler Identität, kulturellem Erbe und touristischer Anziehungskraft.

Indonesien ist mehrheitlich muslimisch geprägt. Das Zusammenleben zwischen Angehörigen der verschiedenen Religionen galt bis in die jüngste Zeit als vorbildlich. Auf der Insel Flores stellen die Christen mit rund 80 Prozent der Bevölkerung die Mehrheit.

