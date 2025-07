Der vatikanische Sekretär für Beziehungen mit Staaten und internationalen Organisationen, Paul Richard Gallangher (AFP or licensors)

Indien: Vatikanischer „Außenminister" würdigt seligen Ivanios

„Visionär der Einheit, Heiligkeit und des Dienstes“: So charakterisiert der vatikanische Erzbischof Paul Richard Gallagher den Mitbegründer der Syro-Malankarischen Kirche, den seligen Geevarghese Ivanios. Der vatikanische Sekretär für Beziehungen zu Staaten feierte bei seiner Indienreise am Dienstag in Trivandrum eine Messe im Gedenken an Geevarghese Ivanios.

Lesen Sie auch 02/07/2025 Indien: Explosion in Chemiefabrik Bischöfe fordern Aufarbeitung Eine starke Explosion hat am Montag in einer Chemiefabrik in Sangareddy, Indien, zum Tod von 35 Menschen und vielen Verletzten geführt. Dies teilte die Agentur Union of Catholic ... 21/06/2025 Indien/Pakistan: Streit um Wasser Ivanios, 1882 geboren und 1925 zum Bischof geweiht, habe immense Opfer um der christlichen Einheit willen auf sich genommen, so der Kurienerzbischof. Vereiniger mit Rom Dabei bezog er sich vor allem auf Ivanios‘ Engagement, die Malankara-Orthodoxe Kirche mit der katholischen Kirche zu vereinen. 1926 wurde er dafür von deren Synode für entsprechende Verhandlungen autorisiert. Als man kirchlicherseits von Vereinigungsbemühungen mit Rom wieder zurückwich, trat Ivanios 1930 mit einer Gruppe von Geistlichen eigenständig über und begründete damit die Syro-Malankarische katholische Kirche. Zwei Jahre später pilgerte er nach Rom und traf Papst Pius XI. Vorbild lebendiger Nachfolge Aber auch anderweitig sei Ivanios ein leuchtendes Vorbild, so Gallagher. Er habe seine Mitbrüder ermutigt, Christus persönlich zu begegnen, im Alltag nach Heiligkeit zu streben und selbstlos zu dienen. Hierfür gründete Ivanios u.a. zwei Ordensgemeinschaften. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Lebens des Kirchengründers sei sein Einsatz für ganzheitliche Bildung gewesen. Er habe früh die Bildung von Frauen gefördert und Wert auf eine Erziehung, die Herz, Geist und Seele formt, gelegt. Gallagher würdigte auch seine spirituellen Schriften, die das Gebet, die Sakramente und die Liebe zu Gott ins Zentrum stellten. Die Syro-Malankarische Kirche ist eine mit Rom unierte Ostkirche mit rund 445.000 Gläubigen in zwölf Eparchien, davon elf in Indien und eine in den USA. Der syro-malankarische Ritus stellt einen der drei offiziellen Riten der katholischen Kirche in Indien dar - neben dem lateinischen und dem syro-malabarischen Ritus. (kap/ uca news - rva) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.