Indien: Kirchenvertreter fordern Sicherheit für Ordensfrauen

Als Teil einer „systematischen Kampagne“ gegen Christen in Indien werten katholische Kirchenvertreter im Land die jüngste Verhaftung zweier Ordensschwestern in der Großstadt Durg im Bundesstaat Chhattisgarh.

Vor allem in den von der nationalistischen BJP-Hindu-Partei regierten Bundesstaaten gebe es immer mehr Verunglimpfungen und Schikanen, klagte Pater Cedric Prakash, Jesuit und Menschenrechtsaktivist, den Sir zitiert.

Er führte die jüngste Verhaftung zweier Ordensfrauen der syro-malabarischen „Assisi-Schwestern der unbefleckten Maria“ an, die am Freitag gemeinsam mit drei jungen Frauen auf dem Arbeitsweg zu einem kirchlichen Krankenhaus in Agra waren. Wie indische Medien berichteten, wurde die Gruppe auf dem Bahnhof von Durg von Mitgliedern der militanten hindu-nationalistischen Organisation „Bajrang Dal“ des Menschenhandels und der Zwangskonversion der drei Begleiterinnen beschuldigt.

Ordensschwestern noch in Untersuchungshaft

Die Ordensschwestern befänden sich derzeit in Untersuchungshaft, berichtete Pater Cedric an diesem Mittwoch. Er wertet die Verhaftung als Teil einer „systematischen Kampagne“ gegen Christen in Indien. Die Ordensfrauen hätten die Mädchen lediglich zu ihrer Arbeit im Krankenhaus in Agra begleiten wollen, erläuterte der Jesuit. Sie seien eingeschüchtert und verbal attackiert worden, „mit stillschweigender Komplizenschaft der Polizei“. Ziel der Einschüchterungen sei es, „Hass zu verbreiten“ und einem nationalen Anti-Konversionsgesetz Vorschub zu leisten, so der Ordensmann weiter.

Solche Gesetze, die vordergründig eine erzwungene oder betrügerische Konversion von Religionen unterbinden sollen, werden de facto oft diskriminierend gegen religiöse Minderheiten instrumentalisiert. So dokumentierten Menschenrechtsorganisationen in den vergangenen Jahren Hunderte Angriffe und Festnahmen von christlichen Laien, Priestern und Ordensleuten in Zusammenhang mit angeblicher Zwangskonversion.

Bischofskonferenz verlangt Schutz der Rechte von Ordensfrauen

Die indische Bischofskonferenz verurteilte die Verhaftung der Ordensschwestern vom Freitag. Sie wies die Vorwürfe gegen die Schwestern zurück. „Die Verhaftungen erfolgten trotz einer schriftlichen Einverständniserklärung der Eltern der Mädchen. Alle Mädchen sind über 18 Jahre alt“, führte Pressesprecher Robinson Rodrigues zu dem Vorfall aus. Offenbar verfolgten bestimmte Elemente die Bewegungen christlicher Ordensfrauen, umzingelten sie auf Bahnhöfen, hetzten Menschenmengen auf und verwendeten eine beleidigende Sprache. Die Bischofskonferenz fordere die Behörden nachdrücklich auf, „konkrete Schritte zum Schutz der Rechte und der Würde von Ordensfrauen und ihre Sicherheit zu gewährleisten“.

„Indien verliert seine demokratische Seele“, kommentierte Pater Prakash. „Es ist Zeit, dass die Bürger aufwachen, sich informieren und handeln, bevor es zu spät ist.“

(vatican news/sir – pr)