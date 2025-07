Wer ist der neue Chef der Gaza Humanitarian Foundation?

Die nicht unumstrittene Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die unter Leitung Amerikas für die Verteilung von Nahrungsmitteln an die Menschen in Gaza zuständig ist, wird seit dem 3. Juni von dem evangelikalen Prediger Johnnie Moore Jr. geleitet, der laut dem vatikanischen Fidesdienst vom Newsmax Magazine als „einer der 25 einflussreichsten evangelikalen Führer in Amerika“ bezeichnet wird.

Moore ist der Nachfolger von Jake Wood, einem ehemaligen Marinesoldaten, der sein Amt als Geschäftsführer der GHF niedergelegt hat, weil er es nach eigenen Angaben versäumt hat, das Hilfsprojekt unter strikter Einhaltung der humanitären Grundsätze der Solidarität, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit, auf die er nicht verzichten werde, durchzuführen.

Umstrittene Hilfe

Die im Februar 2025 im US-Bundesstaat Delaware gegründete Stiftung ist nicht unumstritten. Ihr Genfer Büro war von den Schweizer Behörden jüngst aufgelöst worden. Auch die Unternehmensberatungsfirma Boston Consulting Group distanzierte sich in einer Erklärung öffentlich von der Initiative und erklärte, dass einige ihrer Mitarbeiter im Oktober 2024 angeboten hätten, ein Team pro bono zu leiten, um eine humanitäre Organisation zur Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza zu gründen, „ohne jedoch den vollen Charakter der Arbeit offenzulegen und in der Folge unerlaubte Aufgaben auszuführen“. Diese Personen hätten das Unternehmen inzwischen verlassen.

Amerika hat großen Einfluss

Moores Ankunft unterstreicht die Einmischung amerikanischer evangelikaler Gemeinden, die Israel nahe stehen, in das GHF-Management. Als Präsident des Congress of Christian Leaders sitzt Moore im Vorstand der International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ), die sich selbst als „die führende gemeinnützige Organisation, die Brücken zwischen Christen und Juden baut und Israel und das jüdische Volk weltweit mit humanitärer Hilfe und lebensrettender Unterstützung segnet“ bezeichnet. Zu ihren verschiedenen Aktivitäten gehören laut Fides Maßnahmen zugunsten israelischer Soldaten in Form von „Gutscheinen für Lebensmittel, Kleidung, Möbel und andere notwendige Dinge; Unterstützungsprogramme für ehemalige Soldaten, einsame Soldaten (Menschen aus anderen Ländern, die sich in der israelischen Armee melden, aber keine Freunde oder Verwandte in Israel haben) und Soldaten in Not“. Vor allem aber wirbt die IFCJ für die jüdische Einwanderung nach Israel als „Erfüllung der biblischen Prophezeiung“ („Wir haben zur Erfüllung der Prophezeiung beigetragen, indem wir seit 1983 über 760.000 Juden bei der Alija, der Einwanderung nach Israel, geholfen haben“, heißt es auf der Website der Organisation). Moore ist auch Mitglied der Task Force für Minderheiten im Nahen Osten der Anti-Defamation League, einer Organisation, die 1913 zur Bekämpfung des Antisemitismus in den Vereinigten Staaten gegründet wurde.

Treffen mit verschiedenen Religionsführern

Der Leiter der GHF ist seit langem sehr aktiv im Nahen Osten, wo er sich mit verschiedenen politischen und religiösen Führern getroffen hat, darunter die Kronprinzen von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. Daher behauptet er, aktiv am Abschluss der „Abrahamic Accords" beteiligt gewesen zu sein, den strategischen Vereinbarungen zwischen Israel und einer Reihe arabischer Staaten in der Region, die unter der Ägide der ersten Trump-Administration (2017-2021) gefördert wurden. Die Verbindung zum derzeitigen US-Präsidenten geht auf die erste Wahlkampagne des Tycoons im Jahr 2016 zurück, als Moore Ko-Vorsitzender von Donald Trumps evangelikalem Beratungsgremium war. Im folgenden Jahr setzten sich Moore und andere Evangelikale bei Trump für die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ein. Später ernannte Trump Moore zum Mitglied der US-Kommission für internationale Religionsfreiheit.

