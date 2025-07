Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (ANSA)

EU handelt mehr Hilfslieferungen für Gaza aus

Nach einer Einigung mit Israel sollen in den nächsten Tagen entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden, darunter soll „Hilfe in großem Umfang direkt an die Bevölkerung geliefert werden", sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas laut einer Mitteilung von Donnerstag.

Zu den konkret vereinbarten Schritten gehören laut Kallas eine erhebliche Aufstockung der täglichen Einfuhr von Hilfsgütern nach Gaza, die Öffnung weiterer Grenzübergänge sowie eine Wiederaufnahme der Hilfsrouten aus Ägypten und Jordanien. Ferner sollen Bäckereien und Suppenküchen im gesamten Gazastreifen beliefert werden. Auch sollen humanitäre Einrichtungen ausreichend Treibstoff erhalten. Es solle dabei sichergestellt werden, dass Hilfsgüter nicht in die Hände der Hamas gelangten. Schutz humanitärer Helfer Weiter wurden laut Kallas Maßnahmen zum Schutz humanitärer Helfer vereinbart. Zudem soll lebenswichtige Infrastruktur instandgesetzt werden und die Meerwasserentsalzungsanlage wieder Strom erhalten.Die EU erneuerte laut Mitteilung ihre Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen sowie der Freilassung aller verbliebenen Geiseln aus der Gewalt der Hamas. (kna - sst)