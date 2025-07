Syrien: Drusen im Fadenkreuz

Bei einer Demo von Christen Ende Juni in Qamishli (AFP or licensors)

In der Region Suwaida im Süden Syriens kommt es offenbar zu „gezielten, koordinierten Angriffen auf drusische Gemeinden“. Darauf macht die „Gesellschaft für bedrohte Völker“ aufmerksam.

Die Lage eskaliere, und die Angehörigen der drusischen Minderheit bräuchten dringend Schutzmaßnahmen, so der Verband an diesem Montag. „Viele Betroffene sehen die neue islamistische Regierung unter al-Scharaa als Drahtzieher dieser Eskalation.“ Nach den Massakern an der alawitischen Minderheit an der Mittelmeerküste drohe nun den Drusen ein ähnliches Schicksal.

Sind die Kurden als nächstes dran?

„Sollte es den Islamisten gelingen, auch diese Gemeinschaft gewaltsam zu unterwerfen, befürchten viele, dass die kurdischen Gebiete im Norden Syriens als Nächstes ins Visier geraten“, warnt der aus dem deutschen Göttingen operierende Menschenrechtsverband. Auch viele Christen klagen seit dem Umsturz in Damaskus im vergangenen Dezember über Unsicherheit, Racheakte, Morde und erstarkenden Islamismus. Ein Selbstmordattentäter riss Ende Juni in einer Kirche in Damaskus über zwanzig Menschen in den Tod.

(gfbv – sk)

