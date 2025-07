Bangladesch: Wieder Tote und Verletzte

Die sozialen und politischen Spannungen in Bangladesch nehmen weiter zu. In Gopalganj, südlich der Hauptstadt Dhaka, haben Anhänger der Awami-Liga Aktivisten der Nationalen Bürgerpartei angegriffen. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei kamen vier Menschen ums Leben, 13 wurden verletzt.

Die Awami-Liga ist die Partei der zurückgetretenen und inzwischen im indischen Exil lebenden Premierministerin Sheikh Hasina. Gegen sie wird in Bangladesch unter anderem wegen ihrer Rolle bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste von Studierenden vor einem Jahr ermittelt. Der Awami-Liga wurde die Teilnahme an den im April 2026 stattfindenden Parlamentswahlen vorläufig untersagt, der Ausgang des Strafverfahrens gegen Sheikh Hasina soll abgewartet werden. Bangladesch leidet unter einer schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung, unter einer hohen Inflation und großen religiösen Spannungen. In dem Land leben 170 Millionen Menschen, die meisten von ihnen sind Muslime. Religiöse Spannungen sind weit verbreitet. Die derzeitige Interimsregierung wird von Nobelpreisträger Muhammad Yunus geführt.

