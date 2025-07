Ein Passagierflugzeug fliegt über den Köpfen der vielen Schaulustigen der Katastrophe

Bangladesch: Kampfjet stürzt auf Schule – 19 Tote

Beim Absturz eines Flugzeugs auf eine Schule in Bangladesch sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge stürzte am Montag eine Maschine der bangladeschischen Luftwaffe auf das Gebäude der Milestone School and College in der Hauptstadt Dhaka. So das Nachrichtenportal Dhaka Tribune unter Berufung auf die Feuerwehr.

Zur Absturzzeit befanden sich zahlreiche Schüler in der Schule. Berichten zufolge hatte der Kampfjet kurz nach dem Start im Rahmen einer Routineübung einen technischen Defekt. Der Pilot habe vergeblich versucht, das Flugzeug aus dem dicht besiedelten Gebiet fernzuhalten, zitiert die Dhaka Tribune aus einer Erklärung der Luftwaffe. Mindestens 19 Personen starben, darunter auch der Pilot selbst. Weitere 160 Menschen wurden teils schwer verletzt. Weitere Ermittlungen zur Unglücksursache laufen. Hunderte Tote nach Air-India-Absturz Erst im Juni hatte es im Süden Asiens einen Flugzeugabsturz gegeben. Ein Passagierflugzeug von Air India stürzte wenige Sekunden nach dem Start in Ahmedabad in ein Wohnheim für Medizinstudenten. Nur ein Passagier überlebte; alle weiteren 230 sowie die 12 Besatzungsmitglieder starben. (kna - rva)