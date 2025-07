Australien: Mutmaßlicher Brandanschlag auf Synagoge

In Melbourne ist es offenbar zu einem versuchten Brandanschlag auf die älteste Synagoge der Stadt gekommen.

Die Polizei klagt einen 34-jährigen Mann aus Sydney an, Feuer an der East Melbourne Synagogue gelegt zu haben. Die zwanzig Menschen, die sich in dem Gebäude befanden, blieben unverletzt und konnten am Freitagabend vor dem Feuer fliehen. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Hauptstadt des Bundesstaates Victoria.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und Gaza im Oktober 2023 gab es in Australien wiederholt antisemitische Vorfälle. Am späten Samstagabend nahmen Ermittler den 34-jährigen Verdächtigen fest; es stammt aus Sydney, der Hauptstadt des benachbarten Bundesstaates New South Wales. „Der Mann soll eine brennbare Flüssigkeit auf die Eingangstür des Gebäudes gegossen und diese in Brand gesetzt haben, bevor er vom Tatort floh“, erklärte die Polizei in einer Stellungnahme.

Wiederholt antisemitische Vorfälle

Der Verdächtige, dessen Identität die Behörden nicht bekannt gaben, wurde nach der Verhandlung vor dem Amtsgericht Melbourne am Sonntag in Untersuchungshaft genommen, ohne dass ein Antrag auf Kaution gestellt wurde, berichtete die Australian Broadcasting Corporation. Die Behörden untersuchen, ob der Brand in der Synagoge mit einem Zwischenfall am Freitagabend in einem israelischen Restaurant in Melbourne in Verbindung steht, bei dem eine Person wegen Behinderung der Polizei festgenommen wurde. Das Restaurant wurde laut dem Executive Council of Australian Jewry, einer Dachorganisation der australischen Juden, schwer beschädigt.

Nach Medienberichten entstand der Brand in der Synagoge, einer der ältesten in Melbourne, als die Menschen im Inneren sich zum Sabbatessen niederließen. Der israelische Präsident Isaac Herzog verurteilte auf X „auf das Schärfste den abscheulichen Brandanschlag auf Juden in Melbournes historischer und ältester Synagoge am Sabbat und auf ein israelisches Restaurant, in dem Menschen zusammen essen wollten“. „Dies ist nicht der erste derartige Angriff in Australien in den letzten Monaten. Aber es muss der letzte sein“, sagte Herzog.

Größte jüdische Bevölkerung Australiens

Der australische Premierminister Anthony Albanese bezeichnete den mutmaßlichen Brandanschlag, der sieben Monate nach einem weiteren Brandanschlag auf eine Synagoge in Melbourne verübt wurde, am späten Samstagabend als schockierend und sagte, die Verantwortlichen müssten mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. „Meine Regierung wird alle notwendige Unterstützung für diese Bemühungen leisten“, schrieb Albanese auf X. Melbourne ist die australische Stadt mit der größten jüdischen Bevölkerung.

(reuters – sk)