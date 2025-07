Äthiopien: Bischöfe mahnen zu einheitlicher Stimme gegen Gewalt

Die katholischen Bischöfe Äthiopiens haben angesichts anhaltender Gewalt im Norden des Landes Land einen gemeinsamen Einsatz für den Frieden angemahnt. Die Lage „ruft mehr denn je nach einer einheitlichen Stimme”, heißt es nach Angaben der Agentur ACI Africa in einem Schreiben der Bischöfe nach ihrer Vollversammlung von 7. bis 11. Juli in Addis Abeba.

In dem Kommuniqué vom 13. Juli forderten die Bischöfe die Gläubigen auf, weiterhin für den Frieden zu beten, zu fasten und sich aktiv dafür einzusetzen. „Die Kirche als Mutter sehnt sich immer danach, dass ihre Kinder in den Frieden eintreten, und leidet, wenn das nicht geschieht“, so das Schreiben.

Bereits im März hatte Tesfasellassie Medhin, Bischof von Adigrat im umkämpften Norden des Landes, vor einem Wiederaufflammen des Konflikts gewarnt. Hintergrund sei ein interner Bruch innerhalb der Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Eine Rebellenfraktion habe am 11. März Adigrat nahe der Grenze zu Eritrea eingenommen. Medhin sagte damals: „Die Instabilität in unserer Region hält an, die Spannungen zwischen Äthiopien und Eritrea nehmen zu, und das Land könnte in eine sehr blutige Auseinandersetzung hineingezogen werden.“

Die Region Tigray war ab 2020 Schauplatz eines blutigen Bürgerkriegs, der 2022 mit einem Abkommen zum Waffenstillstand zum Ende kam. Dennoch bleibt die Lage in der armen Grenzregion Äthiopiens angespannt, wie auch die Einnahme von Adigrat durch die Rebellenfraktion demonstriert. Millionen von Menschen sind in Tigray auf humanitäre Hilfe angewiesen. Ursache des Bürgerkriegs mit geschätzt mehr als einer halben Million Toten war ein Machtkampf im Vielvölkerstaat Äthiopien zwischen der Regierung in Adis Abeba und der TPLF, die lange Zeit die dominierende Kraft im Land war.

Neuer Nuntius zum ersten Mal dabei

Die Bischöfe begrüßten außerdem den neuen Apostolischen Nuntius in Äthiopien, Erzbischof Brian Ngozi Udaigwe, der erstmals an ihrer Vollversammlung teilnahm. Laut Mitteilung der Konferenz „drückte Erzbischof Brian seine Freude aus, nach Äthiopien zu kommen, und zeigte seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Dienst der Kirche“. Der aus Nigeria stammende Diplomat überbrachte auch eine Botschaft von Papst Leo XIV.

