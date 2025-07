Ambongo: „Kein afrikanischer Einzelfall“

Kardinal Fridolin Ambongo Besungu am Dienstag im vatikanischen Pressesaal

Die afrikanische Kritik an der vatikanischen Erklärung „Fiducia Supplicans“ ist kein Einzelfall. Kardinal Fridolin Ambongo aus dem Kongo glaubt, dass die Position der afrikanischen Kirche auch die Bedenken vieler europäischer Bischöfe widerspiegelt.

Das sagte der Erzbischof von Kinshasa und Präsident des afrikanischen Bischofsrates Secam am Dienstag in einem Interview mit EWTN News. „Fiducia Supplicans“ ist eine Erklärung des vatikanischen Glaubensdikasteriums vom Dezember 2023. Sie erlaubt unter bestimmten Bedingungen eine nicht-liturgische Segnung für gleichgeschlechtliche Paare.

„Die von Afrika eingenommene Position war auch die Position vieler Bischöfe in Europa“, so Ambongo wörtlich. „Dies ist nicht nur eine afrikanische Ausnahme.“ Die Opposition sei nicht nur kulturell bedingt, sondern rühre an die kirchliche Lehre: „Homosexualität ist grundsätzlich eine lehrmäßige und theologische Frage. Die Morallehre der Kirche hat sich nicht geändert“.

Nach der Veröffentlichung von „Fiducia Supplicans“ war Ambongo persönlich nach Rom gereist, um dem Papst die ablehenden Reaktionen der meisten afrikanischen Bischöfe zu übermitteln. Gemeinsam mit Kardinal Víctor Manuel Fernández, dem Präfekten des Glaubensdikasteriums, und Papst Franziskus erarbeitete der afrikanische Kardinal eine Erklärung, die die Anwendung des Dokuments im afrikanischen Kontext untersagte.

Öffentlich räumte das Dikasterium Anfang Januar 2024 ein, dass verschiedene pastorale Kontexte unterschiedliche Zeitpunkte für eine Annahme des Dokuments erfordern könnten. Papst Franziskus bezeichnete in einem Interview Afrika als einen „Sonderfall“ und erklärte: „Für sie ist Homosexualität aus kultureller Sicht etwas Schlechtes, sie tolerieren sie nicht“.

„Die pastorale Priorität in Afrika ist das Leben“

Bei einer vatikanischen Pressekonferenz über Klimagerechtigkeit und ökologische Umstellung am Dienstag sagte Ambongo: „Für uns ist die pastorale Priorität nicht die Frage der Homosexualität. Unsere Dringlichkeit ist das Leben: wie man lebt, wie man überlebt. Themen wie Homosexualität sind für Sie hier in Europa aktueller als für uns in Afrika“.

