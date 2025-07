Radio-Akademie: Kaiser, Credo und Konzil (2)

Vor 1.700 Jahren ging es im heutigen Iznik in der Türkei über die Bühne: das Konzil von Nizäa. Das erste allgemeine Konzil der Christenheit – und bis heute für alle Christen relevant.

Unsere „Radio-Akademie“ im Monat Juli beschäftigt sich mit dem, was da im Jahr 325 in Nizäa geschah. Autor der Sendereihe ist Stefan von Kempis. Unser Gesprächspartner ist der orthodoxe Theologe Stefanos Athanasiou von der Universität München. In unserer heutigen Folge erzählt er, dass auch der hl. Nikolaus von Myra (bzw. von Bari), also eine der populärsten Figuren der Volksfrömmigkeit, am Konzil von Nizäa teilgenommen hat.

Als der Nikolaus handgreiflich wurde

„Er hat heftig mitdiskutiert! Und obwohl er in den Legenden immer als lieber Mann geschildert wird, der zu den Kindern kommt und Geschenke bringt, wissen wir aus den Quellen, dass er damals in Nizäa sehr heftig reagiert hat. Als der Priester Arius die Gottheit Christi angezweifelt hat, ist der heilige Nikolaus sogar aufgestanden und hat den Arius geschlagen!“

Wirklich – eine neue Facette unseres Nikolausbilds. Und keine politisch korrekte, muss man dazusagen.

Brausekopf: Der hl. Nikolaus von Bari

„Damals war das nicht so unüblich wie heute…“

„Er wollte ihm damit eigentlich zeigen: Wie kannst du nur so eine Gotteslästerung ausstoßen? Natürlich wäre das heute unüblich, aber für die damalige Zeit nicht so sehr. Die Diskussionen waren sehr heftig, weil es eben nicht einfach nur um ein Politikum ging oder darum, welche Seite sich durchsetzt. Nein – es ging um die Heilsfrage. Das muss man verstehen. Es ging darum: Hat Jesus Christus das Heil gebracht? Werde ich durch Jesus Christus gerettet oder nicht?“

Das sei, so der orthodoxe Theologe, eine ontologische Frage, also „eine Frage, bis die bis zum inneren Sein geht“. Und darum hätten sich da die Kirchenväter mit aller, nun ja, Gewalt eingebracht. „Jegliche andere Meinung konnten sie in dem Sinne nicht akzeptieren, weil dadurch das gesamte Gottesbild, das gesamte Christusbild über den Haufen geworfen wäre.“

1.700 Jahre Konzil von Nizäa - eine Sendereihe von Radio Vatikan. Auszug (2)

