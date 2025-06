Vietnam: Todesstrafe für bestimmte Delikte abgeschafft

Eine Frau schaut aufs Handy während sie in Hanoi einen Kaffee trinkt, am Laden ist eine vietnamesische Flagge angebracht (AFP or licensors)

Vietnam hat die Todesstrafe für acht Straftaten abgeschafft, darunter Bestechung, Unterschlagung und Aktivitäten zum Sturz der Regierung. Das weckt bei Katholiken die Hoffnung auf eine endgültige Abschaffung. Katholische Gläubige sind im aktuellen Heiligen Jahr aufgerufen, die komplette Abschaffung der Todesstrafe zu fordern.

Die Nationalversammlung habe einstimmig eine entsprechende Änderung des Strafgesetzbuches beschlossen, berichtete die staatliche „Vietnam News Agency“. Damit sei die Todesstrafe für bestimmte Straftaten nicht mehr vorgesehen. Dazu gehöre etwa die Zerstörung von Staatseigentum, die Herstellung von gefälschten Arzneimitteln, Aufwiegelung zum Krieg, Spionage und Drogenschmuggel. Ab Juli betrage die Höchststrafe für diese Straftaten lebenslange Haft. Bei denjenigen, die vor dem 1. Juli wegen dieser Verbrechen zum Tode verurteilt worden seien, werde die Strafe in lebenslange Haft umgewandelt.

Katholiken hoffen auf vollständige Abschaffung

Katholiken in Vietnam beteten und hofften, im Einklang mit der kirchlichen Lehre, dass die Todesstrafe im Lande endgültig abgeschafft werde, berichtete der Fides-Dienst. Ein katholischer Priester in Ho-Chi-Minh-Stadt wies auf die „Unmenschlichkeit der Todesstrafe“ hin. „Es ist ein Schritt, der Hoffnung macht“, so Pater Dominic Ngo Quang Tuyen, Priester in Ho-Chi-Minh-Stadt und Sekretär der Kommission für Evangelisierung der vietnamesischen Bischofskonferenz, im Interview mit dem Nachrichtendienst.

Eine solidarische Gesellschaft biete den Gefangenen die Möglichkeit, zurückzukehren und ein würdiges Leben zu führen, so der Geistliche weiter. „Jeder Mensch ist nach dem Abbild Gottes geschaffen. Und auch Menschen, die Unrecht getan oder ein Verbrechen begangen haben, verdienen Zeit, um rehabilitiert und erlöst zu werden“. In Vietnams Kirche gibt es eine aktive Gefängnispastoral, die sich vor allem auf die geistliche Begleitung der Gefangenen konzentriert. Auch gibt es Familienbetreuung für Angehörige von Häftlingen.

Für zehn Delikte weiter Todesstrafe möglich

Zehn Arten von Verbrechen wie Mord, Hochverrat, Terrorismus und sexueller Missbrauch von Kindern können in Vietnam weiterhin mit der Todesstrafe bestraft werden. Die Zahl der Häftlinge in den vietnamesischen Todestrakten ist nicht bekannt, da Daten über Hinrichtungen als Staatsgeheimnis gelten. Seit 2011 wird die Todesstrafe in dem asiatischen Land durch die Giftspritze vollstreckt, während sie früher durch Erschießungskommandos vollzogen wurde.

(fides – pr)