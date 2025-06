USA: Hilfe für bedrohte Studierende

Studierende auf dem Campus der Columbia University in New York

Angesichts der verschärften Maßnahmen der Trump-Regierung in Bezug auf Visa für ausländische Studierende wollen katholische Universitäten den Betroffenen helfen.

Das erklärten mehrere katholische Unis auf Anfrage. „Unsere internationalen Studierenden, Wissenschaftler und ihre Familien sind wichtige und unverzichtbare Mitglieder unserer Campus-Gemeinschaft“, erklärte die University of Notre Dame in einer E-Mail-Stellungnahme gegenüber „Our Sunday Visitor“ (OSV). Man werde alles nur irgend Mögliche tun, um die vom Visa-Bann Betroffenen zu unterstützen.

Die Santa Clara University äußerte sich „sehr besorgt und beunruhigt darüber, dass das Außenministerium beschlossen hat, die für internationale Studenten erforderlichen Vorstellungsgespräche zur Erlangung eines Visums während dieser für unsere neuen Jahrgänge entscheidenden Zulassungsphase auszusetzen“. Das führe zu großer Unsicherheit bei den internationalen Studenten und beim Zulassungsprozess an der Uni. Man werde „neu zugelassene und derzeitige internationale Studenten während dieses Prozesses weiterhin unterstützen“.

Neue Visa-Anträge werden nicht berücksichtigt

Die Trump-Regierung hatte zunächst am 22. Mai der Harvard University die Möglichkeit entzogen, ausländische Studenten aufzunehmen – eine Maßnahme, die derzeit vor Gericht angefochten wird. Später wies sie die US-Botschaften weltweit an, weitere Termine für Studentenvisa auszusetzen, und kündigte an, die Überprüfung der Antragsteller in den sozialen Medien auszuweiten. Bereits vereinbarte Termine werden weiterhin wahrgenommen, neue Anträge werden jedoch nicht berücksichtigt. Im akademischen Jahr 2023-2024 gab es mehr als 1,1 Millionen ausländische Studenten in den USA. In vielen Fällen, insbesondere an großen Forschungsuniversitäten, zahlen sie laut dem American Council on Education höhere Studiengebühren an den von ihnen besuchten Hochschulen.

Die Fordham University, die unter ihren insgesamt 17.000 Studierenden mehr als 1.800 internationale Studierende zählt, hat eine eigene Webseite mit umfangreichen Informationen für diejenigen eingerichtet, die von den neuen Richtlinien der Regierung in Bezug auf Einwanderung, Forschung, finanzielle Unterstützung und andere Belange betroffen sind. Die Webseite bittet Studierende, Lehrkräfte und Mitarbeiter, die von Verhaftung, Inhaftierung oder Abschiebung bedroht sind, sich an die Abteilung für öffentliche Sicherheit der Universität zu wenden.

Kostenlose Rechtsberatung

„Falls erforderlich, bietet Fordham Ihnen Unterstützung, einschließlich der Vermittlung einer kostenlosen Rechtsberatung, um Ihnen bei der Beurteilung einer bestimmten Notlage zu helfen“, heißt es auf der Webseite. Die Hochschule ermutigt internationale Studierende, Lehrkräfte und Mitarbeiter, ihren Reisepass, ihren Visumstempel, ihre Nicht-Einwanderungsbescheinigung „und alle anderen relevanten Dokumente“ stets mit sich zu führen. „Wir halten uns an das ignatianische Prinzip der Fürsorge für den ganzen Menschen und respektieren die Würde jedes Einzelnen, einschließlich seines Rechts, sich überall auf dem Campus sicher zu fühlen“, erklärte die Universität.

In Bezug auf „Studierende ohne Papiere“ erklärt Fordham: „Seit 1841 halten wir an der Vision von Erzbischof John Hughes fest, der Fordham gegründet hat, um Einwanderern und ihren Familien zu dienen.“ Damit bezog sich die Universität auf den im 19. Jahrhundert geborenen irischen Geistlichen, der neben der Gründung der Universität auch die Erzdiözese New York leitete.

(ucanews – sk)