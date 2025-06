USA: Pilgerfahrt und antikatholische Demonstranten

Bei der National Eucharistic Pilgrimage pilgern Katholiken aus den gesamten Vereinigten Staaten zu eucharistischen Prozessionen derzeit von Indianapolis nach Los Angeles. Das finden nicht alle gut - am Weg gibt es auch Gegen-Demos. Katholiken werden daher ermutigt, in großer Zahl teilzunehmen, um der wachsenden Zahl antikatholischer Demonstranten entgegenzuwirken, die die öffentlichen Veranstaltungen auf der Route seit der ersten Pilger-Woche stören.

„Wir müssen dort sein. Wir müssen uns für Jesus einsetzen", sagt Jason Shanks, Präsident der National Eucharistic Congress Inc., die die Pilgertour organisiert, der Agentur Ucanews. „Dies ist eine Art Kreuzweg-Pilgerreise. Das ist ein Weg mit unserem Herrn gegen Angriffe".

Seit dem Ende der ersten Woche der Wallfahrt Ende Mai waren nur wenige Demonstranten bei öffentlichen Veranstaltungen anwesend. Schätzungsweise 40 bis 50 Demonstranten, darunter auch Familien mit Kindern, trafen bei den Veranstaltungen vom 30. Mai bis 2. Juni in Oklahoma auf die Pilger. Mit Megaphonen und Lautsprechern verschaffen sich die Demonstranten Gehör, wenn sie sich gegen den katholischen Glauben äußern und etwa die Realpräsenz in der Eucharistie anzweifeln.

Auch Protestanten bei den Demos

Unter den Demonstranten sind den Berichten nach auch Mitglieder der Kirche in Wells, Texas, einer Stadt im Nordosten des Bundesstaates. Ein Kirchenältester sagte gegenüber OSV News, die Gruppe wolle „den ‚Protest‘ zurück ins ‚protestantische Christentum‘ bringen". „Wir hoffen, dass viele Menschen den großen Unterschied zwischen Katholizismus und Protestantismus verstehen werden", sagte Sean Michael Morris, MItglied der Kirche von Wells, in einer E-Mail an OSV News vom 2. Juni. Zugleich wird er zitiert mit den Worten: „Wir möchten nicht mit einer bestimmten Kirche in Verbindung gebracht werden." Es gebe auch Demonstranten anderer Kirchen, die aus den gleichen Gründen teilnähmen.

Organisatoren gehen von weiteren Protesten aus

Die Organisatoren der National Eucharistic Pilgrimage gehen davon aus, dass die Proteste während der 36-tägigen Wallfahrt bis zum Höhepunkt und Abschluss in Los Angeles am 22. Juni, dem Fronleichnamsfest, andauern und auch zunehmen werden.

Die St. Katharine-Drexel-Route 2025 führt über 3.340 Meilen durch 10 Staaten und 20 Diözesen. Die acht immerwährenden Pilger - junge Erwachsene, die die gesamte Strecke zurücklegen - starteten am 18. Mai in Indianapolis und haben bisher etwa an Pfarreien, Heiligtümern und anderen katholischen Stätten in Illinois, Iowa, Missouri, Kansas und Oklahoma Halt gemacht.

2024 keine Gegen-Demos

Die Pilger organisieren Messen, eucharistische Anbetung und karitative Dienste, aber auch öffentliche Prozessionen, bei denen sie auf die meisten Demonstranten stoßen. Bei der ersten National Eucharistic Pilgrimage im vergangenen Jahr - ein achtwöchiges Unterfangen mit vier Routen, das in Indianapolis vor dem 10. Nationalen Eucharistischen Kongress im Juli 2024 gipfelte - gab es keine ähnlichen Proteste, sagt Jason Shanks, Präsident der National Eucharistic Congress Inc.

„Wir müssen uns nicht mit diesen Leuten anlegen“

Er ermutigt die Katholiken, die an den Prozessionen der Wallfahrt 2025 teilnehmen, Nächstenliebe und Demut zu zeigen, und er rät davon ab, mit den Demonstranten zu interagieren. Die Katholiken sollten sich bewusst sein, dass es in den sozialen Medien Versuche geben könnte, mit den Demonstranten zu diskutieren oder sie herauszufordern.

„Wir müssen uns nicht mit diesen Leuten anlegen“, betont Shanks: „Wir müssen unsere Augen auf das Gebet und in der Anbetung auf den Herrn gerichtet halten. Wir müssen mutig und standhaft sein." Katholiken sollten auch darauf vorbereitet sein, Beleidigungen gegen ihren Glauben zu hören, rät er. Die Teilnahme an den Prozessionen der Wallfahrt - besonders als Teil einer großen Menschenmenge - sei für Katholiken zudem eine Möglichkeit, ihren Glauben zu demonstrieren:

„Wir als Katholiken haben darüber gesprochen, wie wir evangelisieren und katechisieren können - und da rauszugehen, ist unser öffentliches Zeugnis.“

