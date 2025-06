USA: Kirche zeigt Solidarität mit Migranten

Im kalifornischen San Diego haben mehrere katholische Geistliche, darunter Bischof Michael M. Pham, das örtliche US-Einwanderungsgericht besucht, um anlässlich des kürzlich begangenen Weltflüchtlingstags öffentlich Solidarität mit Geflüchteten und Migranten zu bekunden.

Ziel war es, Betroffene durch stille Anwesenheit zu unterstützen und ihre Anliegen sichtbar zu machen, berichtet das US-Kirchenportal OSV News.

Der Besuch galt dem Edward J. Schwartz Federal Building, in dem sowohl das lokale ICE-Büro (U.S. Immigration and Customs Enforcement) als auch das Einwanderungsgericht untergebracht sind. Organisiert wurde die Aktion von Jesuitenpater Scott Santarosa in Zusammenarbeit mit dem San Diego Organizing Project, ein vor allem im Migrationsbereich tätiges überkonfessionelles ziviles Bündnis.

Neben Bischof Pham, der selbst ehemaliger vietnamesischer Flüchtling ist, nahmen auch die Weihbischöfe Ramón Bejarano und Felipe Pulido an der Aktion teil. Bereits am Morgen hatten bis zu 300 Gläubige in der St.-Joseph-Kathedrale an einer Messe teilgenommen.

Eine andere Atmosphäre

Jesuitenpater Santarosa berichtete, dass sich das Verhalten der Beamten und die Atmosphäre im Gericht durch die Anwesenheit der Geistlichen verändert habe. Zwei beobachtete Fälle wurden vertagt; laut einem Anwalt habe die Präsenz der Geistlichen dabei eine Rolle gespielt. Es sei niemand festgenommen oder abgeschoben worden.

Die Aktion fand vor dem Hintergrund verstärkter Maßnahmen gegen irreguläre Migration der Trump-Administration statt, die durch tägliche Abschiebequoten und verstärkte Kontrollen gekennzeichnet ist. Sie wurde von US-Bischöfen landesweit unterstützt. In der an der Grenze zu Mexiko gelegenen Diözese San Diego gibt es mehrere Aktionen zur Unterstützung Geflüchteter und Migranten. Der Weltflüchtlingstag wurde am 20. Juni begangen.

(kap – pr)