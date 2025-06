Bischöfe zum US-Kongress: KI muss „im Dienst des Gemeinwohls“ sein

Ausstellung zu Künstlicher Intelligenz in Miami (ANSA)

Die amerikanischen. Bischöfe haben sich mit Empfehlungen politischer und ethischer Art zur Nutzung und Entwicklung Künstlicher Intelligenz zu Wort gemeldet. Das Dokument „Artificial Intelligence: Principles and Priorities“ wurde von mehreren Vorsitzenden bischöflicher Kommissionen unterzeichnet.

Lesen Sie auch 09/06/2025 KI: „Fast vollständige Abwesenheit der Politik“ Mit Blick auf KI hat der langjährige Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben eine „fast vollständige Abwesenheit der Politik“ beklagt. Erzbischof Vincenzo Paglia, der ...

„Künstliche Intelligenz prägt in rasantem Tempo die Zukunft unserer Gesellschaft“: Mit diesen Worten stellte William D. Byrne, Vorsitzender des Kommunikationsausschusses der US-Bischofskonferenz (USCCB), den Brief an die Führer des US-Kongresses vor. Der Text, der mit Unterstützung zahlreicher Gremien der US-Bischofskonferenz verfasst wurde, basiert auf der Soziallehre der katholischen Kirche und beruft sich auf die Grundsätze der Würde des Menschen und des Gemeinwohls.

„Als Hirten, die mit der Sorge um das Leben und die Würde des Menschen betraut sind, fordern wir die Gesetzgeber auf”, so Bischof Byrne weiter, „dem Appell des Heiligen Vaters, Papst Leo XIV., zu folgen, damit KI verantwortungsbewusst und mit Umsicht zum Wohle jedes Einzelnen entwickelt wird”.

Zu den in dem Dokument behandelten Themen gehören die Auswirkungen der KI auf Familie, Arbeit, Wirtschaft, Gesundheit, Bildung, Politik, Krieg, Energie und Umwelt. Die Bischöfe rufen außerdem zu einem kontinuierlichen Dialog darüber auf, wie neue Technologien so ausgerichtet werden können, dass sie moralischen und sozialen Werten entsprechen. In den Vereinigten Staaten gibt es derzeit noch keine zentrale Regulierung für die Entwicklung und Verwendung von Künstlicher Intelligenz.

(sir/usccb - cs)