UN: 316 Millionen Drogenkonsumenten weltweit

Drogenabhängiger in Pakistan (ANSA)

Der Markt für illegale Drogen wächst weiter. Laut einer neuen Auswertung der Vereinten Nationen breitet sich besonders ein Rauschmittel rasant aus. Experten fordern Gegenmaßnahmen. Papst Leo äußerte sich an diesem Donnerstag zum Thema.

Lesen Sie auch 26/06/2025 Thailand/Kambodscha: Grenzöffnung betrifft die einfachen Menschen Die Territorialstreitigkeiten zwischen Thailand und Kambodscha verschärfen sich: Die Grenze zwischen beiden Staaten sind geschlossen. Darunter leiden die Wirtschaft, der Handel - ...

Wegen zunehmender globaler Instabilität ist die Zahl der Drogenkonsumenten weltweit auf 316 Millionen gestiegen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien hervor. Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2023. Für 2022 waren die Experten noch von 292 Millionen Konsumenten ausgegangen.

„Organisierte Drogenbanden nutzen globale Krisen aus und nehmen verletzliche Bevölkerungsgruppen ins Visier“, kommentierte UNODC-Chefin Ghada Waly die neuen Erkenntnisse. Sie rief die internationale Gemeinschaft zu verstärkten Anstrengungen auf, um die kriminellen Netzwerke zu bekämpfen.

Kokainmarkt wächst rasant

Mit 244 Millionen Konsumenten ist Cannabis den Angaben zufolge weiter die am häufigsten konsumierte Droge, gefolgt von Opioiden (61 Millionen), Amphetaminen (30,7 Millionen), Kokain (25 Millionen) und Ecstasy (21 Millionen). Alkohol und Tabak sind in der Auswertung nicht enthalten.

Besorgniserregend ist laut den UN-Experten vor allem der rasant wachsende Kokain-Handel, der neue Höchststände erreicht habe. „Die illegale Produktion stieg sprunghaft auf 3.708 Tonnen, fast 34 Prozent mehr als 2022“, heißt es in der aktuellen Analyse. Die Zahl der Konsumenten sei binnen eines Jahrzehnts um acht Millionen gewachsen. Dabei beschränkten sich die brutale Gewalt und die Konkurrenz unter den Drogenkartellen längst nicht mehr auf Lateinamerika. Speziell in Afrika, Asien, aber auch in Europa würden immer neue Märkte erschlossen - mit verheerenden Folgen für die Gesellschaft.

(kna – pr)