USA: Katholiken sehen Leo XIV. positiv

Etwas mehr als einen Monat nach seiner Wahl erfreut sich Papst Leo XIV. laut einer neuen Umfrage positiver Bewertungen seitens der meisten Katholiken des Landes.

Lesen Sie auch 18/06/2025 Papst Leo XIV.: „Wunsch nach Heilung eine Stimme geben“ Vor tausenden Pilgern und Gläubigen auf dem Petersplatz hat Papst Leo XIV. bei der Generalaudienz an diesem Mittwoch über das Gleichnis des Gelähmten gesprochen. Nur Gott könne ...

65 Prozent der US-Katholiken stehen dem neuen Papst „sehr” oder „eher” positiv gegenüber,. 29 Prozent gaben an, nicht genug zu wissen, um sich eine Meinung zu bilden, und 6 Prozent äußerten eine negative Meinung.

Die Umfrage wurde zwischen dem 5. und dem 9. Juni von einem Studienzentrum an der Universität Chicago durchgeführt. Befragt wurden 1.158 Erwachsene in den USA per Telefon und Online-Fragebogen in englischer und spanischer Sprache.

Republikaner sind etwas zurückhaltender

Im Gegensatz dazu hatte eine im Oktober 2015 durchgeführte Umfrage desselben Studienzentrums ergeben, dass 59 Prozent der US-Katholiken Papst Franziskus befürworteten. 26 Prozent gaben an, nicht über genügend Informationen zu verfügen, und 15 äußerten sich ablehnend. Diese Umfrage hatte mehr als zwei Jahre nach der Wahl von Papst Franziskus im März 2013 stattgefunden. Franziskus ist im April 2025 verstorben, sein am 8. Mai gewählter Nachfolger Leo XIV. ist US-Amerikaner.

Entlang der politischen Parteigrenzen sieht etwa die Hälfte der US-Demokraten Papst Leo positiv, ebenso wie etwa 4 von 10 Republikanern und Unabhängigen. Gleichzeitig scheinen die Republikaner etwas zurückhaltender als die Demokraten zu sein, wenn es darum geht, eine Meinung zu äußern. Etwa die Hälfte gab an, nicht über ausreichende Kenntnisse zu verfügen, um sich zu äußern – eine Ansicht, die von 4 von 10 Demokraten geteilt wurde.

„Einige der Spaltungen heilen“

Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass die Umfrage „keine erkennbaren parteipolitischen Unterschiede unter Katholiken in Bezug auf Papst Leo ergab und Katholiken aller ideologischen Richtungen die Hoffnung geäußert haben, dass Leo einige der Spaltungen heilen kann, die während des Pontifikats seines Vorgängers, Papst Franziskus, entstanden sind“.

Mitglieder anderer religiöser Gruppen seien „eher noch unentschlossen“, was Papst Leo betrifft, so AP. Konkret hat etwa die Hälfte der „wiedergeborenen“ (auch als evangelikal bezeichneten) Protestanten, der Mainline-Protestanten und der Konfessionslosen nach Angaben des Studienzentrums von Chicago keine Meinung zu Papst Leo.

(osv – sk)